  • BIST 101.995
  • Altın 220,161
  • Dolar 5,2164
  • Euro 5,9396
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAArjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu

Elektronik sigara yüzünden hayatını kaybetti

»
2009-2006 yılları arasında 195 elektronik sigara patlama vakası meydana geldi
Elektronik sigara yüzünden hayatını kaybetti

BBC Türkçe

ABD'nin Teksas eyaletinde, boğazına, patlayan elektronik sigaradan bir parça saplanan 25 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Eyaletin sağlık yetkilileri, parçanın William Brown'ın sol şahdamarını kestiğini söyledi.

Yetkililere göre olay 27 Ocak'ta bir elektronik sigara dükkanının park yerinde meydana geldi.

Brown'ın elektronik sigarasıyla ilgili bir şey sormak için dükkana girdiği, dükkan sahibinin ambulans çağırdığı belirtiliyor.

Koma halinde hastaneye kaldırılan William'ın, röntgeninde boğazına bir parça saplandığı tespit edildi.

Birkaç hafta sonra doğum gününü kutlamaya hazırlanan William'ın 29 Ocak'ta öldüğü açıklandı.

ABD'de medyaya yansıyan haberlere göre 2009-2006 yılları arasında 195 elektronik sigara patlama vakası meydana geldi.

Geçen yıl Mayıs ayında Florida'nın Saint Petersburg kentinde bir elektronik sigara kullanıcısı, cihazın patlayan parçalarının başına saplanması sonucu hayatını kaybetmişti.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kalp şeklindeki meteor Sevgililer Günü için satışa çıkacak05 Şubat 2019 Salı 19:22
  • Markete gitmeye üşenince evinin balkonuna teleferik kurdu05 Şubat 2019 Salı 18:49
  • Angelına Jolıe Bangladeş'te kampları ziyaret etti05 Şubat 2019 Salı 18:42
  • Anket: İslam, Batılı ülkelerin toplumsal değerleriyle çelişiyor05 Şubat 2019 Salı 17:10
  • Eski milletvekili İslam karşıtı kitap yazarken Müslüman oldu05 Şubat 2019 Salı 15:36
  • Liam Neeson: Öldürmek için siyah bir p.ç aradım05 Şubat 2019 Salı 15:15
  • Mikroplastik deniz memelilerini tehdit ediyor05 Şubat 2019 Salı 11:56
  • Estetiksiz hali sosyal medyayı salladı05 Şubat 2019 Salı 11:14
  • Avustralya’da sel hayatı felç etti05 Şubat 2019 Salı 09:51
  • Emre-Yağmur Aşık çifti boşanmaktan vazgeçti05 Şubat 2019 Salı 09:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti