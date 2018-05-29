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Emekli maaş ve ikramiyeleri erken ödenecek

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, "Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşları daha da rahatlatmak adına hem emekli maaşlarının hem de ikramiyelerin ödemelerini öne aldık." dedi.
Emekli maaş ve ikramiyeleri erken ödenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Adana'da A Haber'in canlı yayınında yaptığı açıklamada, hükümet tarafından yaklaşık 12,3 milyon emekliyi ilgilendiren müjdeyi geçen günlerde açıkladıklarını anımsatarak, "Ramazan ve Kurban bayramlarında 1000 lira bir ödememiz olacak." diye konuştu.

Emeklilerin maaş ve ikramiye ödemelerini öne aldıklarını açıklayan Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşları daha da rahatlatmak adına hem emekli maaşlarının hem de ikramiyelerin ödemelerini öne aldık. Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerimizin ikramiyelerini 7 Haziran 2018'de ödeyeceğiz. SSK emeklilerimizin emekli ikramiyelerini de 8 Haziran 2018'de ödeyeceğiz. Emekli Sandığındaki emeklilerimizin maaşlarını ayın 1'i ile 5'i arasında, SSK ve Bağkur emekli maaşlarımızı da 11-12-13 Haziran'da ödemelerini gerçekleştireceğiz. Bayram öncesinde inşallah bu ödemelerinizin hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Sarıeroğlu, İŞKUR tarafından ödenen işsizlik ödeneklerinin de Ramazan Bayramı öncesinde gerçekleştirileceğini bildirdi.

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