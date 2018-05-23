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EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi’nde Yakın Doğu Üniversitesi’ne En İyi Bildiri Ödülü…

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“Garip ile Senem’in Uygur Varyantı Üzerine Bir İnceleme”
EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi’nde Yakın Doğu Üniversitesi’ne En İyi Bildiri Ödülü…

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ve Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Burak Gökbulut, katıldıkları Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresinde en iyi bildiri ödülüne layık görüldüler.
 Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi ev sahipliğinde, Nişantaşı Üniversitesi, Haliç Üniversitesi ile Journal EMI Editörlüğü işbirliğiyle DİLKUR Akademi tarafından organize edilen ve çok sayıda bilim insanının katıldığı Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresinde, Atatürk Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ve Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Burak Gökbulut, sunmuş oldukları “Garip ile Senem’in Uygur Varyantı Üzerine Bir İnceleme” başlıklı bildiri ile Kongre Bilim Kurulu tarafından en iyi bildiri ödülüne layık görüldükleri belirtildi.

Atatürk Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ve Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Burak Gökbulut sundukları çalışmada, Âşık Garip hikâyesinin Anadolu varyantıyla, Garip ile Senem hikâyesinin Uygur varyantının karşılaştırmasını yaparak hikâyeler arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları ortaya koydular. Anadolu sahası Âşık Garip hikâyesiyle, Uygur sahası Garip ile Senem hikâyesi karşılaştırıldığında hikâyeler arasında benzerlikler olsa da özellikle farklılıkların dikkat çektiğini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ile Yrd. Doç. Dr. Burak Gökbulut, hikâyenin Türk dünyasının tamamına yayıldığını ve sevilerek okunduğunu belirttiler.

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