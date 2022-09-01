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Emmy ödüllü oyuncu Zendaya 25. yaşını kutluyor

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Disney yıldızı olarak kariyerine başlayan oyuncu ve şarkıcı Zendaya bugün 25. yaşını kutluyor.
Emmy ödüllü oyuncu Zendaya 25. yaşını kutluyor

uphoria, Dune ve Spider-Man son dönemin en çok aranan yıldızlarından biri haline gelen Emmy ödüllü oyuncu, kırmızı halıdaki güçlü stili ve Tom Holland birlikteliğiyle sık sık gündeme geliyor. İşte bugün 25. yaşını kutlayan oyuncu hakkında bilinmeyenler ve merak edilenler...

Asıl adı Zendaya Maree Stoermer Coleman olan oyuncu 1996 yılında Kalifoniya'da dünayaya geldi.

Disney'de yayınlanan Shake it Up dizisinde Rocky Blue karakterini canlandıran oyuncunun yıldızı bu projeyle parladı.

HBO'da yayınlanan gençlik dizisi Euphoria'da Rue karakterini canlandıran oyuncu, uyuşturucu bağımlısı bir genç kızın lise hayatında yaşadığı travmaları konu alıyor.

EMMY KAZANDI

Zendaya, Emmy Ödülleri'nde bu rolüyle Drama dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi oldu. Oyuncu, Drama dalında bu ödülü kazanan en genç isim olmuştu.

Oyuncu aynı zamanda İtalyan mücevher markası Bulgari'nin marka elçisi.

Marvel'ın Spider-Man serisinde MJ karakterini canlandıran oyuncu, serinin üç filminde rol aldı.

Yıldız, serideki rol arkadaşı İngiliz oyuncu Tom Holland ile birlikte.

İtalyan moda markası Valentino'nun marka yüzü olan oyuncu, markanın kampanyalarında sık sık yer alıyor.

Kariyerinin başlangıcından beri stilist Law Roach ile beraber çalışan yıldız, oyunculuk kariyerindeki başarısının yanı sıra kırmızı halıdaki stiliyle de adından söz ettiriyor.Yıldız, 2021 CFDA Fashion Awards'ta 'Stil İkonu' ödülünün sahibi oldu.

Oyuncu, Fransız güzellik markası Lancome'un marka elçisi.

Oyuncu, Euphoria'nın yönetmeni Sam Levinson ile Malcolm and Marie adlı filmde tekrar bir araya geldi. John David Washington ile başrolleri paylaşan oyuncu, siyah beyaz çekilen filmdeki performansıyla büyük övgü toplamıştı.

Blade Runner 2049 ve Arrival gibi yapımlarla tanınan yönetmen Denis Villeneuve'un Dune (2021) filminde rol alan oyuncu Chani karakterini canlandırıyor. Oyuncu, devam filmi için de kamera karşısına geçecek.

ŞARKI DA SÖYLÜYOR

Oyunculuk kariyeriyle öne çıkan yıldız, aynı zamanda şarkı da söylüyor. Disney'de rol aldığı yapımlarda sık sık şarkı seslendiren oyuncu, son olarak Euphoria için orijinal bir şarkı söylemişti.

Oyuncu olmayı hiç düşünmediğini belirten yıldız, "Aslında basketbol oyuncusu olmam gerekiyordu" demişti.

Büyük bir ailede büyüdüğünü belirten oyuncu, "Kendimi sıradan bir kız olarak görüyorum. Hayatımın normal olmadığının farkındayım ama olabildiğince köklerime bağlı kalmaya çalışıyorum. Ailem bu konuda çok destek oluyor" ifadelerini kullandı.

Kıyafet seçimleriyle ilgi çeken yıldız verdiği bir röportajda "Her gün aynı şeyi giyerek özgüvenini yükseltemezsin" demişti.

Zendaya, Beyonce'nin BET ödüllerinde giydiği vintage Versace elbiseyi yeniden giyerek gündem olmuştu.  

 

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