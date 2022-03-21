  • BIST 2.172,06
  • Altın 921.637
  • Dolar 14.8207
  • Euro 16.3709
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

En İyi Derece Hüseyin İlker’den

» »
Bisiklette Bireysel Zamana Karşı Puanlı Yol Yarışı 20 Mart Pazar günü Lefke’de yapıldı.
En İyi Derece Hüseyin İlker’den

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu’nun (KTBF) 2022 sezonu yarış takvimindeki altıncı organizasyonu olan Bireysel Zamana Karşı (ITT) Puanlı Yol Yarışı 20 Mart Pazar günü gerçekleşti.

Start ve finişi Lefke Argonia Ana Yol Kavşağı’nda yapılan yarışta bisikletçiler 18,262 kilometrelik mesafede bireysel olarak zamana karşı mücadele verdi.

Yarışta 7 ayrı kategoride toplam 39 sporcu ter dökerken genel klasmanda en iyi dereceyi erkekler kategorisinde 25 dakika 14 saniye 544 salise ile ferdi olarak yarışan Hüseyin İlker Erçen elde etti.

Kategorilere göre ise Yıldız A erkeklerde Emre Kaplan, kadınlarda Sevim Yıldız, erkeklerde Hüseyin İlker Erçen, Master 1 kadınlarda Birgül Demirel, Master 1 erkeklerde Şevket Türel, Master 2 erkeklerde Şafak Güngör ve HİB kategorisinde Celal Gülersoy birinci oldu.

Yarış sonunda ödül töreni start-finiş noktasında yapılırken kategorilere göre dereceye giren sporculara madalyaları Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu yetkilileri tarafından takdim edildi.

bireysel-zamana-karsi-(5)-001.jpg

Kategorilere göre dereceler şu şekilde:

 

Yıldız A Erkek

1.Emre Kaplan                     28:17.486             The Bike Academy

2.Kerem Pekmez                 29:41.464             Velo Cypri

3.Enes. Tekkanat                 30:14.239             Ferdi

4.Ege Erülkü                         31:21.414             The Bike Academy

5.Arcan Kuzhan                   32:18.925             Velo Cypri

6.Can Ergün                          32:43.005             The Bike Academy

7.Mustafa Çavuş                  34:37.722             The Bike Academy

 

Kadın

1.Sevim Yıldız                       32:34.233             Velo Cypri

2.Aslı S.Yazıcı                       32:50.747             Velo Cypri

3.Dilara Gölcük                    40:44.408             Velo Cypri

bireysel-zamana-karsi-(10)-001.jpg

Erkek

1.Hüseyin İlker Erçen         25:14.544             Ferdi

2.Ekin Tulga                          28:40.333             Ares

3.Reşat Sarp                         28:58.930             Velo Cypri

4.Hamed Paseban               29:04.152             Velo Cypri

5.Cemal Özulu                     30:04.906             Ares

6.Ahmet Talhan İskender  31:42.151             Velo Cypri

7.Berkem Karayeğen          36:31.871             NHG

8.Okan Yücel                        DNS                        Ares

9.Yıldıray Pekmez                                DNS                        Velo Cypri

 

Master 1 Kadın

1.Birgül Demirel                 35:15.687             Velo Cypri

2.Rabia Küçük                      36:42.975             Velo Speed

3.Nalan Alçıner                   DNS                        Velo Cypri

 

Master 1 Erkek

1.Şevket Türel                      26:38.823             Ferdi

2.Buğra Cömert                   27:08.354             Ferdi

3.Salih Kopca                       27:13.189             Velo Cypri

4.Mustafa Katip                   27:45.974             The Bike Academy

5.Mehmet Kaffaoğlu           29:24.190             The Bike Academy

6.İlhan Boyoğlu                    33:28.848             Ares

7.Ediz Bağzıbağlı                  35:14.344             Ares

bireysel-zamana-karsi-(7)-001.jpg

Master 2 Erkek

1.Şafak Güngör                    28:04.870             BSD

2.Ali Sükan                            28:48.687             Velo Cypri

3.Mehmet Beyaz                                29:10.926             NHG

4.Gülhan Soler                     29:45.624             Velo Cypri

5.Ersan Karayeğen              30:00.144             NHG

6.Serkan Kuzhan                 34:17.127             BSD

7.Cem Dağdelen                  DNS                        Velo Speed

 

HİB

1.Celal Gülersoy                  31:29.254             HİB

2.Mehmet Ulaç                    37:54.418             HİB

3.Hüseyin Gülersoy             39:00.751             HİB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTSYD’nin konuğu Mutlu Ulusoy07 Mart 2022 Pazartesi 19:25
  • ABD'li Lepchenko Tenisten 4 Yıl Men Edildi05 Mart 2022 Cumartesi 13:27
  • Bekir’den Polonya’da Büyük Başarı05 Mart 2022 Cumartesi 11:54
  • Pekin Kış Paralimpik Oyunları Resmen Başladı05 Mart 2022 Cumartesi 00:12
  • Teniste Her Yaştan Raketler Kortlara Çıkıyor01 Mart 2022 Salı 19:10
  • Hakemler ve Gözlemciler Derneği Polis Genel Müdürü Sn. Ahmet Soyalan'ı Ziyaret Etti01 Mart 2022 Salı 19:07
  • Kempo Renkli Kuşak Sınavı Yapıldı01 Mart 2022 Salı 16:56
  • Yalızat: Öz Güven Kazandık01 Mart 2022 Salı 15:25
  • Lefkoşa’da “Ares Cıty Run” Koşusu Düzenlendi27 Şubat 2022 Pazar 14:12
  • Nicosia Motors Tenis Ligi 3.Hafta Maçları26 Şubat 2022 Cumartesi 10:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti