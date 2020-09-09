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Ercan’da Karantina Kaosu

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Gece 1'de Ercan'a iniş yapan yolcular hâlâ karantina otellerine yerleştirilmediler.
Ercan’da Karantina Kaosu

Gece 1'de inen uçakta, yolcular halen daha karantina otellerine yerleşmeyi bekliyorlar.

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Yolu kesen yolcular eylem yapmaya başladı. Sayfamıza ulaşan yolcular " Bütün gece otobüsde uyuduk kaldırımlarda yattık. Mesafe falan kalmadı! dedi "

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