Erhürman'dan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması... "Partim görev verirse, bu görevden kaçmam"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genç TV'de konuk olarak katıldığı Gökhan Altıner'in programında Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erhürman, "partimin verdiği görevleri ben hiç geri çevirmedim. Partim görev verirse, bu görevden kaçmam" dedi.

Cumhurbaşkanlığı makamının ülke için önemine vurgu yapan Erhürman, “gelecek 5 yılı konuşuyoruz, 6 ay değil. Cumhurbaşkanlığı Makamını çok önemsiyoruz. Kıbrıs Sorunu çözülecekse orasıdır adres. Çözüm olmayacaksa, kendi ayakları üzerinde bir ekonomi ise orasıdır adres. CTP'nin bu vizyonu gerçekleştirecek bir değil, birden çok insanı vardır” ifadelerini kullandı.

Erhürman, Baş aktör olarak CTP Genel Başkanı olması gerektiğini birçok insan söylüyor. Genel Başkan üzerinden bu konu hep konuşulur. Şu anda PM “Parti aday gösterecektir kararını” değiştirebilir ama değiştirmediği müddetçe karar yürürlüktedir.” dedi.

PM'DE NE KARAR ÇIKARSA ÇIKSIN, TEMEL MESELEMİZ VİZYONUMUZUN HAYATA GEÇMESİDİR

Baş başa kaldığınızda adaylık düşüncesi sizi heyecanlandırıyor mu? Sorusunu cevaplayan Erhürman, “CTP'nin ortaya koyduğu ya da benim paylaştığım vizyonun, Cumhurbaşkanlığı'nda temsil edilmesi heyecan verici, umut verici bir şeydir. İlla ben temsil edeceğim diyemem. Ama bizim CTP makamı üzerinden neler yapabileceğimiz son derece önemlidir. PM'de ne karar çıkarsa çıksın, temel meselemiz vizyonumuzun hayata geçmesidir. Kişisel görüşüm ise benim için bu tip meseleler görev ve sorumluluk meselesidir. Cumhurbaşkanlığı çok ağır ve sorumluluk yeridir. Görev ve sorumluluk verildiğinde Başbakanlıkta da görev aldık, başka makamlarda da görev almam söz konusu olabilir. Partimin verdiği görevleri ben hiç geri çevirmedim ve bu görevi parti verecekse, bu görev üstlenilir. Parti başka karar verirse de başımızın üstünde yeri var. CTP'li verilen görevden kaçmaz...” ifadelerine yer verdi.