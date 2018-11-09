Erkek sanılan ahtapot, akvaryum çalışanlarına fark ettirmeden 10 bin yavru dünyaya getirdi

Georgia Üniversitesi Deniz Bilimleri Eğitim Merkezi'nin akvaryumunda bir ahtapot sürpriz bir doğum gerçekleştirdi. Doğum öncesinde cinsiyeti tespit edilemeyen ahtapotun doğumu akvaryum çalışanları tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

ABD'nin Georgia eyaletindeki Georgia Üniversitesi Deniz Bilimleri Eğitim Merkezi'nin akvaryumunda misafir ettiği ahtapotun, akvaryum çalışanlarına büyük bir sürprizi vardı.

Akvaryumun idarecilerinden Devin Dumont, temizlemek için girdiği akvaryum tankında bir gariplik keşfetti. Tankın küçük beyaz parçacıklarla dolu olduğunu gören Dumont, bu parçacıkların suda yüzen kir parçacıkları olduğunu düşünse de daha yakından baktığında gördüğü parçacıkların yeni doğmuş ahtapot yavruları olduğunu fark etti.

Savannah Now'a açıklamada bulunan Dumont, "Bu hareketli nokta bulutunu gördüm ve sonrasında o noktaların ahtapot yavruları olduğunu fark ettim" sözleriyle yaşadığı şaşkınlığı aktardı.

Atapotların cinsiyetlerinin belirlenmesinin oldkça zor olduğu ve bu nedenle akvaryum çalışanlarının, doğum yapan ahtapotun cinsiyetini tam olarak belirleyemedikleri aktarıldı.

Daha sonra tanktan alınarak kovalara dolduran yavruların, bir kısmı akvaryumun bulundu Skidaway'de bulunan nehre bırakıldığı açıklandı.

Sağlık bir şekilde doğumu gerçekleşen ve üreme tankına alınan diğer yavruların ise laboratuar ortamında ve gözetim altında oldukları belirtildi.

DOĞUM YAPAN AHTAPOT HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan anne ahtapotun doğum sonrasında hayatını kaybettiği açıklandı.

Konu hakkında açıklamada bulunan Dumont, "Etraflarında köpekbalıkları, yılan balıkları ve yunuslar olmasa da, ahtapotlar içgüdüsel olarak son yavrular da yumurtadan sağlıklı bir şekilde çıkıncaya kadar onları koruyacaktır. O anne ahtapotta, hayatının son bölümünü yavrularının korunmasına adadı" dedi.

Dişi ahtapotların genetik olarak doğum sonrasında yumurtalarını diğer yırtıcılardan korumak adına tüm enerjilerini harcadıkları ve bu nedenle öldükleri biliniyor.