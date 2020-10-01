Erkekler dikkat! Ağzınızda varsa sertleşme sorunu yaratıyor

Güncel araştırmaların sonuçlarına göre diş eti enfeksiyonu ve iktidarsızlık arasında bir ilişki olabileceğinin ortaya çıktı. Periodontoloji Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Begüm Alkan bakın neler söyledi

Periodontoloji Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Begüm Alkan, diş hekimliğinde bilimsel çalışmaların, ağız hastalıkları ile vücudun diğer hastalıkları arasındaki olası ilişkilere yoğunlaştığına dikkat çekerek "Son yıllarda, oral ve cinsel sorunlarla ilgili veriler, erkeklerde kötü ağız hijyeninin, diş ağrısı ve diş eti iltihabından daha fazlasına sebep olabileceğini gösteriyor. .

Çalışmaların oldukça çarpıcı olan sonuçları doğrultusunda sorulacak yeni bir soru var artık: Erkeklerde sertleşme sorunu ve kötü ağız hijyeni arasında bir ilişki olabilir mi?” diye konuştu

Erkekler bu konuda yeterince dikkat etmiyor

Yapılan çalışmalarda erkeklerin diş temizliğinde kadınların gerisinde kaldığına değinen Dr. Alkan, şöyle devam etti:

Ülkemizde yapılan birçok ağız hijyeni taramasında erkeklerin günde iki kez diş fırçalama ve diş arası temizliği yapma oranının kadınlardan düşük olduğu, dolayısıyla erkeklerin daha kötü ağız hijyenine sahip olduğu görüldü.

Ayrıca erkeklerin ağrılı bir sorun yaşamadıkça koruyucu diş bakım hizmetlerinden faydalanma oranı da düşüktür. Tüm bu ihmaller zinciri, dişlerde çürüğe ve diş etinde iltihaplı enfeksiyonlara yol açar.

Özellikle diş eti iltihaplarının ağrısız ilerlemesi nedeniyle durumun vahameti, çoğu zaman ancak profesyonel diş hekimleri tarafından yapılan detaylı bir radyografik ve klinik muayene sırasında anlaşılır."

Enfeksiyon kan yoluyla vücuttaki her yere yayılıyor

Dr. Alkan, diş eti iltihabıyla oluşan enfeksiyonun olumsuz etkilerinin sadece ağız boşluğuyla sınırlı kalmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Söz konusu enfeksiyon, kan yoluyla vücudun diğer bölgelerine de yayılır. Sertleşme sorununun fiziksel sebebi genellikle kan damarlarındaki kasların düzgün çalışmamasıdır.

Diş eti enfeksiyonları kandaki kimyasallara tesir ederek erkek cinsel organının damarlarının fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilir ve iktidarsızlık riskini artırabilir.

2010’dan bu yana dişeti enfeksiyonu ve sertleşme sorunuyla ilgili onlarca yayın yapılmıştır."

3 kat daha fazla sertleşme problemi yaşıyorlar

Dr. Alkan, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Sertleşme problemi yaşayan erkeklerin yaklaşık yüzde 80’inde diş eti enfeksiyonu da olduğu görülmüştür. Başka bir çalışmada ise diş etleri iltihaplı erkeklerin diş etleri sağlıklı olanlara göre yaklaşık 3 kat daha fazla sertleşme problemi yaşadığı vurgulanmıştır.

​​​​​​Türkiye'de yapılan bir çalışmada diş eti hastalığı ve sertleşme sorunu olan erkeklerin, dişeti tedavileri tamamlandıktan sonraki 3 aylık dönemde iktidarsızlık şikayetlerinde de azalma olduğu bildirilmiştir.