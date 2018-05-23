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Eroğlu: Hepimize layık bir Lefkoşa için yola çıktık

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Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Belediye Başkan adayı Gencay Eroğlu, Şehit Doğan Ahmet İlkokulu, Lefkoşa Muhtarlar Birliği ve KanserHastalarına Yardım Derneği’ni (KHYD) ziyaret etti.
Eroğlu: Hepimize layık bir Lefkoşa için yola çıktık

DP’den yapılan açıklamaya göre, Eroğlu’na ziyaretlerinden belediye meclis üyesi adaylar eşlik ederken, birçok konuda görüş alışverişlerinde bulunuldu, çözüm önerileri tartışıldı.

“Lefkoşa’da en dikkat çeken şey çevre sorunudur. Biz böyle bir Lefkoşa’da yaşamayı hak etmiyoruz. Yeşil alanlarımız yok. Bundan en çok gençlerimiz şikâyet ediyor” diyen Eroğlu, bugün başkentin yasemin kokuları, çiçek kokuları içinde bir şehir olması gerekirken, kasvetli, insanın içini karartan bir yapıda olduğunu kaydetti.

Lefkoşa Türk Belediyesi yönetiminin yerine getirmesi zaten asli görevi olan hizmetleri bile “başarı öyküsü” gibi lanse etmeye çalışmasını hayret verici olarak niteleyen Eroğlu “Sorunları dile getirdiğimizde bize ‘çöpleri topluyoruz’ deniliyor. Biz bunu duymak istemiyoruz çünkü bu zaten belediyenin asli görevidir. Bunu kalkıp da hizmet gibi sunmak hayret vericidir” diye konuştu. Başkentin en büyük sorunlarından birisinin trafik olduğunu vurgulayan Eroğlu, bunun en büyük sebebinin toplu taşımacılık noksanlığı olduğunu vurguladı. Surlariçi ile ilgili de projelerinin olduğunu kaydeden Eroğlu “Suriçi için ayrı bir projemiz var.

Bunları yakında açıklayacağız. Oraların daha rahat, düzgün bir hale getirilmesi gerekir. Şehir rehberlerini devreye koymak istiyoruz. Bir sürü üniversite öğrencimiz vardır, gönüllülük esasına göre bunu yapabiliriz. Biz spor dairesinde bu çalışmaları hep gönüllülük esasına göre yaptık” ifadelerini kullandı.

Belediyelerde kadın ve genç meclislerinin kurulmasına çok önem verdiğini de belirten Eroğlu, Eroğlu “Belediyelerde kadın meclisi ve genç meclisi olmalıdır. Belediyecilik sadece çöp toplamak değildir. Bu çok önemlidir. Bütün mahallelerden katılımcılık olması, buralardan gelen görüş ve fikirleri kaale almak zorundasınız. İşte bu meclisler bizim halk içindeki gözümüz kulağımız olacaktır.

Burada hem gençlerimiz hem de kadınlarımız toplumda özlenen katılımcılığı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Bir diğer önemli projesinin halk akademisi kurmak olduğunu açıklayan Eroğlu “Bir halk akademisi kurmak amacındayız. Buralarda kültür sanat hayatımıza yön vermek istiyoruz. Burada üretilecek şeyleri ekonomik değere dönüştürmek istiyoruz” dedi. Lefkoşa’nın en büyük eksikliklerinden birisi olan ve her seçim dönemi söz verilip ardından unutulan sosyal konut projesi olduğunu söyleyen Eroğlu, Lefkoşa gençliğinin diğer bölgelerde dağıtılan kırsal kesim arsalarını “fırsat eşitsizliği” olarak gördüğünü ve bunun düzeltilmesini istediğini belirtti.

Hayvan hakları konusunda da birtakım projelerden bahseden Eroğlu “Hayvan sevgisi konusunda da çeşitli projelerimiz vardır. Bunlar arasında bir hayvan mezarlığı da vardır. Hayvan barınağının çağ dışı şartlardan çıkarılması da gündemimizin önemli noktalarındandır” dedi.

Eroğlu, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ni ziyaretinde de, kanserin en önemli sorunlardan olduğunu, derneğin bu bağlamda son derece önemli işlere imza attığını kaydetti. Derneğin zor şartlarda son derece kutsal bir görevi yerine getirdiğini ifade eden Eroğlu, göreve gelmesi halinde, KHYD’nin daha da iyi şartlara gelmesi için elinden geleni yapacağını söyledi.

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