Eser Yenenler Prestij Meselesi için tarz değiştirdi: Beni hiç böyle görmediniz

Mahsun Kırmızıgül'ün yeni filmi Prestij Meselesi'nde başrollerden biri olan oyuncu Eser Yenenler, film için yeni bir tarza büründü.

Çekimlere başladıklarını "Prestij Meselesi filmi için start verdik. Haydi hayırlı uğurlu olsun" sözlerini kullanan Yenenler, saç ve makyaj provasından görüntüler paylaştı.

"BENİ HİÇ BÖYLE GÖRMEDİNİZ"

Oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Beni hiç böyle görmediniz:) Görmek ister miydiniz bilmiyorum ama:) Çok büyük heyecan var. 3 Şubat’ta vizyonda. Verdiğim rahatsızlıktan dolayı eşimden ve çocuklarımdan özür diliyorum:) ama tüm bunlara değecek bir film geliyor. Şahane ekip şahane, harika bir yolculuk" notunu düştü.

Engin Hepileri ve Onur Gözeten gibi isimlerin de kadrosunda yer aldığı film, 3 Şubat'ta izleyiciyle buluşacak.