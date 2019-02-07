Eski sevgilinizin ismini bir yılana vermek ister misiniz?

Wild Life Sydney Hayvanat Bahçesi, belki de eski sevgilinizden intikam alabilmeniz için size ilginç bir teklif sunuyor. Eğer bu SevgililerGünü’nde eski kız/erkek arkadaşınızın ismini bir yılana vermek istiyorsanız, bunun için bir şansınız var. Bu arada, yılanın da “Kahverengi yılan” olduğunu söyleyelim, yani dünyanın en zehirli yılanlarından bir tanesi.