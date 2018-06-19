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Ethem Akmercan Türkmenköy’ü ziyaret etti

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Beyarmudu Bağımsız Belediye Başkan adayı Ethem Akmercan ve Belediye Meclis Üyesi adayları Türkmenköy’ü ziyaret etti.
Ethem Akmercan Türkmenköy’ü ziyaret etti

Ofisinden verilen bilgiye göre, Ethem Akmercan, Cumhuriyetçi Türk Partisi, Halkın Partisi ve Toplumcu Demokrasi Partisi’nden partililerle birlikte yürüdü. Türkmenköy sakinlerinin sorunlarını dinleyen Akmercan, kendi çözüm önerilerini anlattı.  Akmercan’a Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de eşlik etti.

Akmercan, konuşmasında, “Beldemiz coğrafik olarak insan akışının yoğun olduğu bir bölgede yer almaktadır. Ziyaretimize gelen misafirlerimize ürettiğimizi ve kültürümüzü en kaliteli şekilde sunma imkanlarını çoğaltacağız. Üreteceğiz, pazarlayacağız ve kazanacağız. Beldemize açık pazar kazandıracağız” dedi.

Akmercan Türkmenköy ziyaretinde gördüğü yoğun ilgiden büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Akmercan “Biz Güvercinlik, Çayönü, Köprü, Türkmenköy, İncirli ve Beyarmudu’nda yaşayan koca bir aileyiz. Nesiller boyu birlikte yaşadık, yaşlılarımız, engellilerimiz, kadınlarımız ve gençlerimizle hep beraber var olmaya, bu beldede mutlu bir şekilde, yardımlaşarak ve üreterek yaşamaya devam edeceğiz. Hep beraber kazanacağız” şeklinde konuştu.

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