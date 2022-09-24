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Euro Bölgesi'nden durgunluk sinyalleri: PMI üst üste üçüncü ayında da geriledi

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Eylül ayında ekonomik aktivitenin daha da yavaşlama sinyalleri vermesinin ardından Euro Bölgesi'nin durgunluğa girme ihtimali daha da yükseldi. 
Euro Bölgesi'nden durgunluk sinyalleri: PMI üst üste üçüncü ayında da geriledi

S&P Global tarafından yapılan öncül Bileşik Satın Alma Yöneticisi Endeksi (PMI) eylülde 48,2'ye düştü. Endeks bir önceki ay 48,9 düzeyindeydi. Endekste 50'nin altında kalan değerler ekonomide daralmaya işaret ediyor.

Üst üste üçüncü ayında da gerileyen PMI'nin Euro Bölgesi'ndeki ekonominin üçüncü çeyrekte küçüldüğünü gösterdiğini belirten ING ekonomisti Bert Colijn "Bu bizim ekonomik daralmanın başlamış olabileceği görüşümüzü onaylıyor," ifadelerini kullandı.

Özellikle bölgenin en büyük ekonomisi olan Almanya'daki aktivitenin yüksek enerji maliyetlerinden darbe almış olduğu görüldü.

Öte yandan Euro Bölgesi'nin ikinci büyük ekonomisi olan Fransa'da PMI beklentilerin üzerinde geldi.

Euro Bölgesi genelinde hizmet sektöründe PMI 49,8'den 48,9'a düşerek Şubat 2021'den beri en düşük seviyesini gördü.

İmalat sektöründe de rakamlar beklentilerin altında kaldı. Bölge genelinde satın alma yöneticisi endeksi 49,6'dan 48,5'e düştü.

Öte yandan bu durum faizleri 75 baz puan artıran Avrupa Merkez Bankası'nın işini daha da zolaştırıyor. Eylül ayında fiyatlar yükselişini sürdürmesine rağmen ekonomik aktivitenin yavaşlama işaretleri vermesi banka yönetiminin para politikalarını sıkılaştırıp sıkılaştırmama konusundaki tercihini daha zor hale getirecek.

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