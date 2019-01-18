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'Evli Türk bir kadın 80 zengin Arap şeyhi ile yemek yeseydi...'

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Ortadoğu’da büyük bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu Burak Özçivit, Kuveyt’te özel bir yemeğe katıldı. Oyuncu, lüks bir markanın Four Seasons Hotel’de düzenlediği davette, ülkenin 80 zengin kadını ile birlikte yemek yedi.
'Evli Türk bir kadın 80 zengin Arap şeyhi ile yemek yeseydi...'

1 milyon TL aldığı konuşulan Burak Özçivit'e ilk eleştiri Aşkım Kapışmak'tan geldi.

Kapışmak, çok konuşulan yemeğin fotoğrafını Instagram'da paylaşıp altına şu notu düştü:

"Ünlü, evli,Türk bir kadın 80 zengin Arap şeyhi ile yemek yeseydi ne derdiniz? Yanlış anlamayın, adam kabul etmiş gitmiş, iyi para vermişler, tamam! Kimseyi ilgilendirmez beni de ilgilendirmez. Ama aynı hareketi bir kadın yapsa ülkenin tepkisi ne olurdu? Dürüst olalım, erkeği yüceltiriz ama kadına takacakları sıfat belli..."

 

Evli Türk bir kadın 80 zengin Arap şeyhi ile yemek yeseydi...
 

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