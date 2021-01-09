Faizler Arttı, Mevduat Getirileri Değişti! İşte Yeni Oranlar

Merkez'in faiz artışı mevduat faizlerine yansıdı. Bankaların TL mevduat için uyguladıkları faiz oranı 1 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 108 baz puan yükselişle yüzde 17'ye yaklaştı.

2018 Ağustos ayı sonrasında hızla tırmanışa geçen kredi ve mevduat faizleri 2019 Temmuz ayından itibaren TCMB’nin faiz indirimleriyle beraber düşüş trendine girdi.

Salgın tedbirleri kapsamında başlatılan genişleyici politikalar yeni normale dönüşle beraber kademeli olarak sıkılaştırmanın ardından faizlerde de yukarı yönlü bir hareket oldu. Peki, mevduata yatırım yapmayı planlayanlar için, Ocak 2021 hangi bankalar yüksek faiz veriyor? Ocak'ta 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranları...

ING Bank Turuncu Hesap 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı yüzde 18.00

Alternatif Bank VOV Mevduat Hesabı 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı yüzde 17.75

Fibabanka 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı yüzde 18.00

CepteTeb Marifetli 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı yüzde 17.50

Denizbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı yüzde 17.50

Halkbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı yüzde 16.00

Enpara 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı yüzde 14.50

HSBC 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı yüzde 15.00

CepteTeb 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı yüzde 15.00

Odeabank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı yüzde 12.50

İş Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı yüzde 10.90

Akbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı yüzde 12.00

Yapı Kredi Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı yüzde 4.05

Garanti Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı yüzde 4.50