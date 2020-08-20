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Fas Sınırından İspanya'ya Düzensiz Göçmen Akını

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İspanya'nın kuzey Afrika'daki toprağı Melilla'daki Fas sınır hattında yaklaşık 300 kadar düzensiz göçmenin bu sabah İspanya tarafına geçmeye çalıştığı bildirildi.
Fas Sınırından İspanya'ya Düzensiz Göçmen Akını

İspanya'nın kuzey Afrika'daki toprağı Melilla'daki Fas sınır hattında yaklaşık 300 kadar düzensiz göçmenin bu sabah İspanya tarafına geçmeye çalıştığı bildirildi.

İspanyol resmi haber ajansı EFE, yerel saat ile 06.00 sıralarında sınırdaki yüksek duvarları ve dikenli telleri aşma girişiminde bulunan 300 kadar düzensiz göçmenden 50'sinin İspanya tarafına geçtiği, geri kalanının Fas tarafında durdurulduğunu yazdı.

Jandarma kaynaklarından verilen bilgilerde, İspanya tarafına geçen 50 kadar düzensiz göçmenin güvenlik görevlilerince yakalandığı belirtildi.

Melilla'daki İspanya-Fas sınırında son olarak nisan ayında benzer bir düzensiz göçmen akını yaşanmış, 260 göçmenden 50'si İspanya tarafına geçmişti.

Melilla'daki sınır hattında bu sabah yaşanan olaydan sonra bölgede güvenliğin artırıldığı kaydedildi.

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