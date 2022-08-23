Fenerbahçe 311 gün sonra lider (Fenerbahçe-Adana Demirspor maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 4-2 yenen Fenerbahçe, liderliğe yükseldi.
Ülker Stadı'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, 20. dakikada penaltı vuruşundan Enner Valencia'nın golüyle öne geçti. Ataklarını sürdüren Fenerbahçe, 41. dakikada yine Valencia'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı ve soyunma odasına 2-0 üstün gitti.
Sarı-lacivertliler, ikinci yarının hemen başında Miha Zajc ile farkı 3'e çıkardı. Fenerbahçe'nin 3. golünden sonra Adana Demirspor etkili oynadı. 56. dakikada Belhanda'nın penaltı vuruşundan attığı golle morallenen konuk ekip, 66. dakikada Dzyuba'nın golüyle farkı bire indirdi
Oyuncu değişiklikleriyle toparlanan Fenerbahçe, 83. dakikada yeni transferi Ezgjan Alioski'nin golüyle farkı yeniden 2'ye çıkardı ve sahadan 4-2 galip ayrıldı.
Bu galibiyetle puanını 7'ye yükselten sarı-lacivertliler, averajla liderlik koltuğuna oturdu.
311 GÜN SONRA
Fenerbahçe, Süper Lig'de 311 gün sonra liderlik koltuğunda yer aldı.
Geçtiğimiz sezonun 8. haftasını 19 puanla lider kapatan sarı-lacivertliler, 9. haftada 17 Ekim 2021 tarihinde deplasmanda Trabzonspor'a 3-1 yenilerek liderliği kaybetmişti.
Adana Demirspor'u yenerek yeniden zirveye yerleşen Fenerbahçe, ayrıca ligde 31 hafta sonra tekrar lider oldu.
VALENCIA İKİŞER İKİŞER
Fenerbahçe'nin tecrübeli hücum oyuncusu Enner Valencia, gollerini sürdürdü.
Süper Lig'de Adana Demirspor karşılaşması öncesi 2 maçta 4 golü bulunan Valencia, Adana Demirspor'a karşı da 2 gol atmayı başardı.
Sezonun ilk maçında Hangikredi Ümraniyespor'a 2 gol atan ve geçen haftaki Kasımpaşa mücadelesinde de aynı performansı gösteren Valencia, böylece 3 maç sonunda ligde 6 gol kaydetti.
FENERBAHÇE GOLE DOYDU
Fenerbahçe, sezona gol yollarında çok etkili başladı.
Süper Lig'de 3. maçına çıkan sarı-lacivertliler, 13. golüne ulaştı.
Ligin ilk haftasında Ümraniyespor filelerine 3 gol gönderen Fenerbahçe, 2. haftada ise Kasımpaşa'ya deplasmanda 6 gol attı.
Adana Demirspor karşısında da 4 gol bulan Fenerbahçe, maç başı 4 gol ortalamayı aştı.
TARAFTARLARDAN JESUS'A DESTEK
Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktör Jorge Jesus lehine tezahürat yaptı.
Sarı-lacivertli taraftarlar, maçın uzatma bölümünde tecrübeli çalıştırıcıya sevgi gösterilerinde bulundu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.