Fikret Hoca muhtarlarla buluştu; "Söz sahibi İskeleliler olacak"

İskele Belediye Başkan adayı Fikret Civisilli dün sabah bölgeli muhtarlarla kahvaltıda bir araya gelerek sorunları dinledi, projelerini aktardı.

İskele’nin potansiyelinin değerlendirilemediği ve bölge insanının imkanlardan yararlanamadığı üzerinde durulan toplantıda eko-agro turizm ile kalkınmanın yolları konuşuldu. Yerli üreticinin gelişmesinin önündeki engellerin aktarıldığı görüşmede muhtarlar, yurttaşların şikayetlerini de iletti.

İŞSİZ KADINLAR VE GENÇLERE ÖNCELİK VERİLECEK

İskele’nin doğal güzelliklerinin bugün dünyada yükselen bir değer olan agro turizm için ciddi bir potansiyel olduğunu belirten İskele Bağımsız Belediye Başkan adayı Fikret Civisilli, butik otelcilik, organik ve geleneksel ürün tüketiminin cazip olduğu ve bölgesel kalkınmaya da çok önemli katkısı olacak olan agro turizm yatırımlarının artması amacıyla üç aşamalı proje geliştirdiklerini açıkladı.

İşsiz gençler ve kadınlara öncelik vererek İskele merkez ve belediyeye bağlı tüm köylerde girişimleri olacağını aktaran Civisilli, “Söz sahibi İskeleli olacak, gelişim köylerden başlayacak.

Yerel dokuya uygun olarak üretilecek gıda ve turistik eşya ürünlerinin tüm ülkeye duyurulmasını sağlayacağız” dedi.