Fikret Hoca Zafere Çok Yakın

İskele’nin bağımsız belediye başkanı adayı Fikret Civisilli seçimin son dönemecinde değişim çağrısı yaptı ve iddialı konuştu. Seçimin son aşamasına gelindiğini kaydeden Civisilli bu süreç içerisinde İskele bölgesi halkından ciddi destek gördüğünü, bu toprakların bir çocuğu olarak pazartesi sabahı İskele beldesi halkı için çatışmasız, huzurlu, kişisel rantların, kişisel egoların olmadığı bir beldeyi yaratmak için göreve başlamaya hazır olduğunu kaydetti.

Civisilli “zafer çok yakında, biz sizlere huzur ve kalkınmayı vaat ediyoruz” dedi. İskele bölgesinin bugüne kadar hep aldatıldığını kaydeden Fikret Civisilli onlarca yıldır üniversite yalanları ile bölgeye vaatler verildiğini ancak kimsenin elini taşın altına koymadığını kaydetti.

Bölgeye üniversite açılması eğitimci olarak ön hazırlıklar yaptıklarını, başkan seçilmesi durumunda ivedilikle bu projenin yaşama geçmesi, bölgenin hem yeni iş olanaklarına kavuşması hem de gençlerin hak ettiği beldede yeni olanaklara kavuşması için önemli olduğunu söyledi.

BEŞPARMAKLARI YERİNDEN OYNATIRIZ

İskele Belediye Başkanı olarak vizyon sahip bir beldenin vizyon sahibi bir başkan ile mümkün olacağını kaydeden Civisilli, “İskele’yi bir tek bölgenin incisi değil, inanırsak ve mücadele edersek tüm bunlara vizyonumuzu da eklersek Beşparmak Dağlarını bile yerinden oynatabiliriz” dedi.

İSKELE SEVİYE ATLAYACAK

Bağımsız İskele Belediye Başkan adayı Fikret Civisilli ise halk toplantılarında, gençler için yola çıktıklarını, İskele’deki statükonun artık yıkılması gerektiğini belirtti. “Korku imparatorlukları yaratmaya çalışıyorlar, yalan söylüyorlar, hoş olmayan kokular, dedikodular var” dedi Civisilli, göreve gelir gelmez şeffaflığı beraberliği ve halkı ile kucaklaşan, gençleri ile kucaklaşan bir beldeyi yaratacaklarını sözlerine ekledi. Civisilli kadınlarımızın önünü açacağız, gençlerimizi her alanda sahipleneceğiz dedi. Civisilli, “ben de gençleri çocuklarımızla oynamaya gideceğim, çocukları bilgisayardan uzaklaştırabildiğimiz kadar uzaklaştıracağız... Hem çocuklar hem de emekliler için çeşitli projelerimiz var, tümü de hayata geçecek” dedi. İskele’nin bu vizyonsuzluğu hak etmediğini, Mağusa Kültür Merkezi’nin aynısından İskele’ye de inşa edeceklerini belirten Civisilli, sosyal ve ekonomik kalkınma için bölgeye üniversite kurulmasının destekçisi olacaklarını sözlerine ekledi. Bu sayede geçim sıkıntısının azalacağını aktaran Civisilli, dört sene sonunda çok daha mutlu bir İskele yaratacaklarının sözünü verdi.