FIRSAT VE KORKU

Rum Lider Nikos Anastasiadis, tek yanlı olarak bazı geçiş noktalarını neden kapattı ve neden özellikle Kermiya Geçiş Kapısı’nda büyük eziyet yaşanmasına neden olan kimlik kontrolü emrini verdi?

Kendince nedeni tüm bu adımların nedeni dünyanın korkulu rüyası olan Corona Virüs’e karşı önlem!..

Ancak kararın uygulamaya girdiği ilk günden işin esasının bu olmadığı ortaya çıktı!..

Ben “Alınan kararda kesinlikle bu virüsün etkisi yok” demiyorum...

Demek istediğim, bu neden ilk sıralarda yer almıyor...

Hatta muhteşem bir kılıf olarak kullanılıyor...

İşin esasına gelirsek, bu kararın iki ana nedeni vardır;

1-Türkiye’nin, Avrupa ülkelerine gitmeleri için mültecilere kapılarını açması...

2-Adanın kuzeyindeki cumhurbaşkanlığı seçimleri...

Kıbrıs Cumhuriyeti de tıpkı diğer Avrupa ülkeleri gibi mültecilerin kendi iradesinde olduğu topraklara akın etmesini istemiyor...

Ve kendince haklı nedenlerle bunun önüne geçmek istiyor...

Bu konuda güneyin en büyük korkusu, Türkiye’den adanın kuzeyine akan kontrolsüz ve denetimsiz nüfus...

Ki bana göre bu konuda endişelenmeleri gayet normal...

Normal olmayan ise bu konuda bizim herhangi bir endişe duymamamız ve önlem alma gibi bir niyetimizin bulunmaması!..

Anastasiadis’in bu konuyu bahane ederek en ilginç planı ise Akıncı’yı yıpratmak!..

Şu bir gerçek ki, Anastasiadis, Akıncı’nın yeniden seçilmesini istemiyor!..

Çünkü Akıncı o koltukta olduğu sürece işi çok zor!..

Her dönem “Uzlaşmaz” damgasını yiyen bir Kıbrıs Türk Yönetiminin yerini bu 5 yıllık süreçte “Uzlaşmaz Kıbrıs Rum Yönetimi” aldı!..

Bu durum açıkça BM raporlarına yansıdı...

Adanın kuzeyindeki siyasi partiler Crans Monta’na süreci başta olmak üzere müzakerelerin çöktüğü her dönemde Akıncı’yı haklı, Anastasiadis’i ise haksız buldu...

Özellikle Anastasiadis’in, Akıncı’yı devre dışı bırakma çabasıyla Mevlüt Çavuşoğlu’yla pazarlığı ve Akıncı’nın bu pazarlığı net duruşu ile bozması, Rum Lideri çok zor durumda bıraktı...

Güneyde resmen alay konusu oldu...

Her gün farklı çözüm modelleri dillendirmeye başladı...

Net olarak Akıncı’nın duruşu, Anastasiadis’in kimyasını bozdu...

Ki bu bozulan kimyası, Berlin’deki üçlü görüşmede yerine geldi ve raydan çıkardığı tren tekrardan rayına oturdu...

Artık kaçacak bir yeri yok!..

Kuzeydeki seçimler sonrasında Guterres Çerçevesi’nde görüşmeye ve çocuğun adını koymaya mecbur...

BM kararlı...

Garantörler hazır...

Akıncı’nın duruşu net...

Şimdi bu durumda Nikos Anastasiadis en çok ne ister?

Elbette karşısında BM Parametrelerinin de dışında çözüm modeli dillendiren bir Kıbrıslı Türk Lider!..

Ve elbette Türkiye’den habersiz adım atmayacak, inisiyatif almayacak bir muhattap...

Ki süreç yine zamana oynamaya doğru evrilsin!..

Anastasiadis’in şu anda en büyük korkusu gerçekten de Akıncı!..

O nedenle müzakere masasında eline göre bir Kıbrıslı Türk Lider istiyor!..