Floridalı çift, Hawaii’ye uçmak için sahte aşı kartı kullandı

Hawaii, bu ay artan COVID-19 vakalarıyla boğuşurken bir yandan da sahte aşı kartı kullanımını engellemeye çalışıyor. Son olarak; Floridalı bir çift Hawaii'ye seyahat etmek için sahte aşı kartları kullanmaktan tutuklandı.

Miami’den Daniela ve Enzo Dalmazzo, kendileri ve 2016 ve 2017 doğumlu iki küçük çocukları için sahte aşı kartları göstererek 11 Ağustos’ta Honolulu’ya uçtu. Çift, çocukları için düzenledikleri sahte kart sayesinde yakalandı. Çünkü her iki çocuk da ABD’de kullanım için onaylanmış herhangi bir aşı ile aşılanamayacak kadar küçüktü.

Hawaii Başsavcılığı’ndan Özel Ajan Joe Logan, “Havaalanındaki tarama görevlisi, geldiklerinde çocukların yaşı ve aşı ile ilgili bir anormallik fark etti ve biz de bu şekilde sürece dahil olduk” dedi.

Çiftin, 10 günlük karantinadan kaçınmak için ziyaretçilerin aşı kanıtı veya negatif COVID-19 testi sunmalarını gerektiren Eyaletin Güvenli Seyahat Programı’nı ihlal ettiği tespit edildi.

Dalmazzo çifti, aşı kartını tahrif etmekle suçlandılar. Eyalette aşı belgelerinde tahrifat yapmaktan suçlu bulunan herkes 5.000 dolar para cezasına veya bir yıl hapis cezasına çarptırılabilir. Çift, kefaletle serbest bırakıldı.

Benzer bir olay da California’da yaşandı. Bir baba ve oğlu sahte COVID-19 pasaportları gösterdikleri iddiasıyla Honolulu havaalanında gözaltına alındı.

Hawaii, bu ay artan COVID-19 vakalarıyla boğuşuyor.