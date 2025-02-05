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Fransa, tek kullanımlık elektronik sigaraların satışını yasaklamaya hazırlanıyor

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Fransa'da Ulusal Meclis, tek kullanımlık elektronik sigaraların satışını yasaklamayı öngören yasa tasarısını kabul etti.
Fransa, tek kullanımlık elektronik sigaraların satışını yasaklamaya hazırlanıyor

Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda, tek kullanımlık elektronik sigaraların satışına yasak getirmeyi amaçlayan tasarı görüşüldü.

Genel Kurulda bulunan 163 milletvekilinin de desteğini alan tasarı oy birliğiyle kabul edildi.

Tasarı, özellikle gençlerin kullandığı tek kullanımlık elektronik sigaraların üretimini, satışını, dağıtımını yasaklamayı hedefliyor. Yasak söz konusu sigaraların ücretsiz bir şekilde dağıtılmasını da kapsıyor.

Yasakları ihlal edenlere 100 bin euro para cezası verilmesi ve ihlalin tekrar edilmesi durumunda cezanın 200 bin euroya çıkarılması öngörülüyor.

Yasağın yürürlüğe girmesi için Parlamentonun üst kanadı Senato tarafından kabul edilmesi gerekiyor.

Tütüne Karşı Birliği Derneği verilerine göre ülkedeki 13-16 yaşlarındaki gençlerin yüzde 18'i, daha önce tek kullanımlık elektronik sigara kullandı.

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