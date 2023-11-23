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Fransa'da ulaşım çalışmaları 2024 Paris Olimpiyatları'na yetişmeyecek

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Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, başkentteki ulaşım hazırlıklarının 2024 Paris Olimpiyatları'na yetişmeyeceğini söyledi.
Fransa'da ulaşım çalışmaları 2024 Paris Olimpiyatları'na yetişmeyecek

Fransız televizyon kanalı TMC'deki "Quotidien" programına katılan Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, 2024 Paris Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan şehirdeki çalışmaları değerlendirdi.

Halihazırda Parislilerin günlük ulaşımlarını sağlamada zorluk yaşadıklarını belirten Hidalgo, olimpiyatların yapılacağı müsabaka alanlarına toplu taşımayla tam erişim sağlanmasına dair çalışmaların da yetişmeyeceğini kaydetti.

2024 Paris Olimpiyatları için "Hazır olamayacağız." diyen Hidalgo, bu gecikmeden hükümetin sorumlu tutulup tutulamayacağına ilişkin soruya da "Her şeyi birlikte yapıyoruz, yani ben de mesul hissediyorum." cevabını verdi.

Hidalgo'nun bu sözleri, hükümet kanadında tepkilere yol açtı.

Ulaştırmadan Sorumlu Bakan Clement Beaune, konuya ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, Belediye Başkanı'nı "gündem yaratmaya çalışmakla" itham etti.

Beaune, "Bayan Hidalgo çalışma toplantılarına katılmıyor ama başkaları için fikri var. Kamu kuruluşlarımız ve Parisliler için ne kadar saygın ve ciddi." ifadelerini kullandı.

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