Futboldaki yolsuzluğu araştıran gazeteci öldürüldü

Gana’da, futboldaki yolsuzluğu araştıran gazeteci Ahmet Hüseyin Suale, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Gana’da futbol yolsuzluğunu araştıran “Tiger Eye” (Kaplan Gözü) isimli araştırma grubunun üyesi olan Ahmet Hüseyin Suale’nin, başkent Akra’da motosikletli bir kişinin açtığı ateş ile vurularak hayatını kaybettiği belirtildi.
Suale’nin göğsünden ve boynundan 3 kurşun ile vurulduğu; olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.
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