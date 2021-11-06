Ana Sayfa
Günün Haberleri
Künye
Arşiv
Sitene Ekle
BIST
1.583,590
Altın
565,97
Dolar
9,6792
Euro
11,2192
Lefkoşa
19 °C
Mağusa
20 °C
Girne
21 °C
Güzelyurt
17 °C
İskele
20 °C
İstanbul
14 °C
Ankara
13 °C
KITSAB'da yeni yönetim oluştu
Dikkat! Karpaz'a gidecek sürücüler bu yola dikkat!
İran'da eşini aldatan koca ve sevgilisine zinadan ölüm cezası
Atina'da Orman Yangını Ve Sel Mağdurları Eylem Yaptı
Morgda 99 cesede tecavüze eden çifte hapis cezası!
Sierra Leone’de tanker faciası: 91 ölü
Fransız istihbaratının DEAŞ'la derin ilişkilerini TRT World belgeledi
Netflix'in sevilen dizilerinden "Stranger Things"in 4. sezon fragmanı yayınlandı
Veterinerler Uyarıyor
Dev randevuda Trabzonspor, 90+6'da güldü!
Japon tarzı 'yeni kapitalizmde' ekonomik büyüme ve adil gelir dağılımı mümkün mü?
Birleşik Krallık'ta on binlerce kişi iklim için yürüdü
Le Monde'dan Erdoğan hakkında dikkat çeken sözler
Spacex’in Kapsülünde Tuvalet Arızası: Astronotlar Bez Bağlayacak
12 yolcu kayıp! Kazablanka-İstanbul seferini yapan uçak İspanya'ya acil iniş yaptı
KIBRIS
DÜNYA
TÜRKİYE
ÖZEL HABER
EĞİTİM
KÜLTÜR/ SANAT
SAĞLIK
SPOR
EKONOMİ
TURİZM
TEKNOLOJİ
ENGLISH
SON DAKİKA
WhatsApp mesajlarına acil olmadıkça anında yanıt vermeyin
KITSAB'da yeni yönetim oluştu
Veterinerler Uyarıyor
Dev randevuda Trabzonspor, 90+6'da güldü!
Asadov Ve Arkadaşları Ağır Ceza Mahkemesi’nde Terörden Yargılanacak
Kortlarda Şampiyonlar Belirlendi
Polis İngilizce Sınav Sonuçları Belli Oldu
Tatar: Güçlü Türkiye, Güçlü KKTC
UBP-DP Koalisyon Hükümetinin Bakanlar Kurulu Listesi Bugün Meclis’te Okunacak
Area anketi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu düşüyor; halk, güçlendirilmiş parlamenter sistem istiyor
Bakanlar Kurulu listesi Cumhuriyet Meclisi’nde okunacak
Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan Ve KKTC, Bir Milletin Evlatlarıdır
Cumhurbaşkanı Tatar: İki taraftan birinin diğeri üzerinde yetki kullanamayacağı temel ilkesi ihlal edildi
Galatasaray'dan UEFA'ya kural hatası başvurusu
Ana Sayfa
»
SPOR
»
SPOR
06.11.2021 20:37
Galatasaray Kulübü, Lokomotiv Moskova maçıyla ilgili UEFA'ya kural hatası başvurusu yaptı. Sarı-kırmızılı ekip hükmen galibiyet talebi kabul edilmezse maçın tekrarlanması için UEFA'ya başvuru yaptı.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Etiketler:
detay
,
Galatasaray
,
haber
Yorumlar
0
Facebook Yorumları
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN
GALERİLER
Tarihte Bugün | DetayTarih
İstanbul'daki Etkiki Sis: Muhteşem Fotoğraflar Ortaya Çıktı!
KKTC'de Gazeteler Bugün Ne Manşet Attı? (6 Kasım 2021)
Afrika'dan kameralara takılan çarpıcı kareler
Diğer Haberler
Galatasaray'dan UEFA'ya kural hatası başvurusu
Galatasaray Kulübü, Lokomotiv Moskova maçıyla ilgili UEFA'ya kural hatası başvurusu yaptı. Sarı-kırmızılı ekip hükmen galibiyet talebi kabul edilmezse maçın tekrarlanması için UEFA'ya başvuru yaptı.
Teniste çeyrek final maçları başladı
Teniste çeyrek final maçları başladı
Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası Devam Ediyor
Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası İle HD Otomasyon CUP Da Mücadeleler Devam Ediyor
Bike4Kids Projesi " Çocuklar İçin Pedal Çeviriyoruz Etkinliği" Başladı
Bike4Kids Projesi Kapsamında KKTC’de Düzenlenen " Çocuklar İçin Pedal Çeviriyoruz Etkinliği" Başladı.
CMC’de Khortytsa Open Golf Turnuvası Şampiyonu Hasan Garabli…
CMC’de Khortytsa Open Golf Turnuvası Şampiyonu Hasan Garabli…
Menteş:Gençler Birliği'nde Tesisleşme ve Kurumsallaşma hızla devam ediyor
Menteş:Gençler Birliği'nde Tesisleşme ve Kurumsallaşma hızla devam ediyor
8. Uluslararası Aspava Açık Su Yüzme Yarışı gerçekleştiriliyor
22 Ekim 2021 Cuma 15:51
3 gün sürecek olan bisiklet sürüşü etkinliği ile ihtiyaçlı çocuklara yardımda bulunacak
18 Ekim 2021 Pazartesi 10:18
KTSYD, EAK gecesine katıldı
14 Ekim 2021 Perşembe 17:45
Yiğitcan Hekimoğlu Türkiye futbol Milli takımının kaptanlığı yapmış Hasan Ali Kaldırım’ın daveti üzerine İstanbul’a gitti.
07 Ekim 2021 Perşembe 12:53
CMC’de Chairman’s Cup Golf Turnuvası Şampiyonu Chris Moores...
04 Ekim 2021 Pazartesi 15:22
Tek Bir Fotoğraf Bu Sırıkla Atlamacının Hayatını Nasıl Değiştirdi?
30 Eylül 2021 Perşembe 22:47
LTB İle GG, Kadın Futbol Kulübü Kurup, Cimnastik Kursu Düzenliyor
28 Eylül 2021 Salı 15:28
KTSYD’de bölge toplantıları başladı
22 Eylül 2021 Çarşamba 15:06
Ömer Özyıldırım, Letonya’da iki madalya aldı
21 Eylül 2021 Salı 13:54
Triatlonda sezonun final yarışı İskele’de muhteşem bir organizasyon ile gerçekleşti
19 Eylül 2021 Pazar 16:24
YAZARLAR
Hatice İNTAÇ
KARINCA KANATLANINCA SERÇE OLDUM SANIRMIŞ
Adem KAVAZ
Can Bonomo ile son kez Eurovizyon sahnesinde yer alan Türkiye 10 yıl aradan sonra yeniden yarışmaya dönecek mi?
Fırat Borak
Yerelden, Genele Planlama!
Erkut YILMABAŞAR
Bayrak tartışmaları ve ihalesiz işler!
Arif Alasya
2015 SONRASI VE AKINCI.
Ayşegül Garabli
SON ADIM..
Fatma Baysal
SURLAR İÇİ’NDE KOLAYDIR ÖLMEK
Ediz TUNCEL
Göz göre göre…
Taner ULUTAŞ
İnşallah St. Lois ile Hakkaido Adası gibi olmayız !...
Ali KİŞMİR
FIRSAT VE KORKU
Turgut ÇALICI
İki Lakırdı da benden!
Yrd. Doç. Ercan HOŞKARA
Yatırım Yapmazsan Var Olamazsın: Hedefteki Kurum Kıb-Tek
Rana Sarro
Başıma gelen skandal olayı yazıyorum…
Nezihi BEYAZ
Zoru Başardılar
Ahmet İşcan
Mustafa Akıncı’ya Saldırmanın Dayanılmaz Hafifliği !..
Özal Ziya
Hükümet "huzur ve güvenlik"konusunu ciddiye almalı
Mesut GÜNSEV
ALTINI ÇİZDİĞİM SATIRLAR
Münür Rahvancıoğlu
Popülizm Nedir? Ne Değildir?
Hare Ergen
Babanın Gidişi
Cenk DİLER
“Kermiya’ya kaç, Yenişehir’e tut” mantığı olmasın!
Mustafa Keleşzade
Herkes bu kadar yalnızken neden herkes bu kadar yalnız?!
Tahsin Oygar
Nasıl iyi olunur?
Melin ULUÇ
‘’Haklı olmak’’ istersen…
Ali Can
Huş Behram
Yusuf Özgü SERTEL
Boşluğu Bilim-Kültür-Sanat doldursun
1
2
3
4
5
< hr>
SON DAKİKA HABERLER
23:08 -
KITSAB'da yeni yönetim oluştu
23:06 -
Dikkat! Karpaz'a gidecek sürücüler bu yola dikkat!
21:50 -
İran'da eşini aldatan koca ve sevgilisine zinadan ölüm cezası
21:48 -
Atina'da Orman Yangını Ve Sel Mağdurları Eylem Yaptı
21:39 -
Morgda 99 cesede tecavüze eden çifte hapis cezası!
21:29 -
Sierra Leone’de tanker faciası: 91 ölü
21:27 -
Fransız istihbaratının DEAŞ'la derin ilişkilerini TRT World belgeledi
21:23 -
Netflix'in sevilen dizilerinden "Stranger Things"in 4. sezon fragmanı yayınlandı
21:14 -
Veterinerler Uyarıyor
21:09 -
Dev randevuda Trabzonspor, 90+6'da güldü!
21:02 -
Japon tarzı 'yeni kapitalizmde' ekonomik büyüme ve adil gelir dağılımı mümkün mü?
21:01 -
Birleşik Krallık'ta on binlerce kişi iklim için yürüdü
21:01 -
Le Monde'dan Erdoğan hakkında dikkat çeken sözler
20:47 -
Spacex’in Kapsülünde Tuvalet Arızası: Astronotlar Bez Bağlayacak
20:45 -
12 yolcu kayıp! Kazablanka-İstanbul seferini yapan uçak İspanya'ya acil iniş yaptı
FOTO GALERİ
KKTC'de Gazeteler Bugün Ne Manşet Attı? (6 Kasım 2021)
KKTC'de Gazeteler Bugün Ne Manşet Attı? (5 Kasım 2021)
COP26: Liderlerden Kareler
KKTC'de Gazeteler Bugün Ne Manşet Attı? (4 Kasım 2021)
1
2
3
4
5
6
7
8
VİDEO GALERİ
Lefkoşa Küçükkaymaklı'daki ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
KTAMS Sağlık Bakanlığı önünde açıklama yaptı
Erdoğan’dan uzun saçlı çocuğa: Ulan oğlum bu ne hal?
KKTC'Yi dehşete düşüren patlamalar vatandaşların kamerasına böyle yansıdı
1
2
3
4
5
6
7
8
ÇOK OKUNANLAR
Ersan Saner'den FLAŞ video skandalı açıklamaları! Hedefinde Sucuoğlu
Yine Nisap Sorunu! Üstel Rahatsızlandı
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar Açıklandı
Hükümet programı okunacak, nisap aranıyor
BU AY
|
BU HAFTA
|
DÜN
Ana Sayfa
|
SPOR
|
Para Borsa
|
DAÜ - Doğu Akdeniz Üniversitesi
|
Rio2016
|
LAÜ - Lefke Avrupa Üniversitesi
|
NEGOTIATIONS
|
İletişim
|
YDÜ - Yakın Doğu Üniversitesi
|
FILE
|
Ziyaretçi Defteri
|
GÜ - Girne Üniversitesi
|
GÜNEY KIBRIS
|
Site Haritaları
|
Eğitim
|
Avrupa
|
RSS
|
ARUCAD
|
EMEK
|
KADIN
|
İngiltere
|
YAŞAM
|
CİNSEL SAĞLIK
|
Belediye Seçimleri 24 Haziran 2018
|
ÇEVRE
|
PARA
|
Sektörel Haber
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs
| İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.