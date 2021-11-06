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Galatasaray'dan UEFA'ya kural hatası başvurusu

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Galatasaray Kulübü, Lokomotiv Moskova maçıyla ilgili UEFA'ya kural hatası başvurusu yaptı. Sarı-kırmızılı ekip hükmen galibiyet talebi kabul edilmezse maçın tekrarlanması için UEFA'ya başvuru yaptı.
Galatasaray'dan UEFA'ya kural hatası başvurusu

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

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