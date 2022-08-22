Gambiya-İngiltere arasında yaşlı kadınların seks turizmi krizi büyüyor

Batı Afrika ülkesi Gambiya'ya gidip genç erkeklerle birlikte olan İngiliz turistlerin yarattığı kriz büyüyor... Gambiya yönetimi "ninelerin" cinsel ilişkiye girmesini engellemek için harekete geçti.

Son yıllarda çok sayıda yaşlı, emekli İngiliz kadın turistin Gambiya'ya giderek “aşkı bulma” ve “gönül eğlendirme” çabalarının Batı Afrika ülkesiyle İngiltere arasında yarattığı kriz büyüyor…

Geçen hafta Gambiyalı yetkililer, ülkenin saygınlığının azaldığı gerekçesiyle orta yaşlı İngiliz turistlerin ülkeye gelmemesi çağrısında bulunmuştu. “Afrika’nın gülen yüzü” sloganıyla turizmi artırmaya çalışan yetkililer, ülkenin doğa ve tarihinin öne çıkarılması için de çalıştıklarını duyurmuştu.

Gambiya’dan gelen açıklamaya İngiliz hükümetinden bir yanıt gelmezken Gambiya Turizm Kurulu, ülkeye gelen turistlerin “seks turizmi” yerine başka özelliklerinin öne çıkarılması için çalışmalara başladı. İngiliz medyasında yer alan haberlerde, Gambiya hükümetinin, seks işçisi ve müşterilerin daha kolay gözaltına alınması için yeni yasa tasarılarını gündemine aldığını duyurdu. Bu sayede fuhuş ve seks ticaretinin engellenmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Çocuk Koruma Birliği’nin ulusal koordinatörü Lamin Fatty, “İngiliz hükümeti, İngiliz turistlerin genç erkekleri istismar etmelerini engellemek için çalışmalı ve iş birliği yapmalı” dedi. Fatty, “Yüksek Komisyon, bizimle iletişime geçti fakat bir çözüme ulaşılabilmesi için daha kapsamlı ve net bir iş birliği yapılması gerekiyor” dedi.

ÖNCE SOSYAL MEDYADAN TANIŞIYORLAR

Yaşlı İngiliz kadınlarla Gambiyalı genç erkeklerin önce internet ve sosyal medya üzerinden tanıştığı ve daha sonra da kadınların Gambiya'ya gittikleri öğrenildi.

Yüksek işsizlik oranı ve düşük maaşlar sebebiyle 2.5 milyon nüfuslu Gambiya'da genç erkekler de daha rahat bir yaşam için yaşlı kadınlarla ilişkiye girmeyi tercih ediyor.

Gambiya'da birçok erkek kendini pazarlamak zorunda kalırken birkaç gün için 200 pounda yakın para kazanıyor. Bu da genelde bir aylık maaşa denk geliyor.

İngiltere'nin çok okunan tabloid gazetelerinden Daily Star'a konuşan tur rehberi Kausu Samateh, “İnsanlar yoksul oldukları için başka bir şansları yok. Burada yaşayanlar Avrupa'ya gitmenin daha iyi bir seçenek olduğunu düşünüyor. Buradaki erkekler, yaşlı kadınların onları alıp İngiltere'ye götüreceklerini umut ediyor” dedi.