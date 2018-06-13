Gardiyanoğlu, Harmancı’yı eleştirdi

UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı ve TDP adayı Mehmet Harmancı’nın, bazı belediye başkan adaylarını hedef alarak, “Lefkoşa’yı çakallara teslim etmeyeceğiz” şeklindeki sözler sarf ettiğini savunarak, “Bu söylem, ne siyasi ahlaka, ne insan terbiyesine, ne de Kıbrıs Türk insanının hoşgörüsüne sığmayan ifadeler olarak kayda geçmiştir” ifadelerini kullandı.

Yazılı bir açıklama yapan Gardiyanoğlu, şunları kaydetti:

“Ulusal Birlik Partisi, tabanı, seçmeni ve sempatizanları geleneklerine ve köklerine sahip çıkan, demokratik teamüller içerisinde siyaset yapan, parti içerisinde her fikri ve düşünceyi özgürce konuşabilen kişilerden oluşur. Büyük bir parti olmanın verdiği rahatlıkla zaman zaman farklı görüşler etrafında örgütlenen gruplar oluşabilir ve yine demokratik teamüller çerçevesinde parti içerisinde de gruplaşmalar yaşanabilir ancak Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı ve TDP Adayı Mehmet Harmancı’nın dün gece bir seçim etkinliğinde rakiplerine karşı sarf etmiş olduğu çirkin sözler gibi saldırılar, özellikle Ulusal Birlik Partisi içerisindeki küçük fikir ayrılıklarının ortadan kalkmasına, partililerin çirkin saldırılara karşın birbirlerine kenetlenmesini sağlamaktadır”

Gardiyanoğlu, seçim sürecinin centilmenlik ve hoşgörü ile geçmesini temenni etti.