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Geçitkale Belediyesi, “Yerel Üretim Bahçesi” kurdu.

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Geçitkale Belediyesi, çocukların toprakla iç içe büyüyebilmesi için  “Yerel Üretim Bahçesi” kurdu.
Geçitkale Belediyesi, “Yerel Üretim Bahçesi” kurdu.

Geçitkale Belediyesi, çocukların toprakla iç içe büyüyebilmesi için  “Yerel Üretim Bahçesi” kurdu.

Geçikale Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Geçitkale, Dörtyol, Şht. Salih Terzi, Ulukışla, Alaniçi, Akova-Yıldırım ve iki Cittaslow Belediyesi olan Yeniboğaziçi ve Lefke Belediyesinin desteğiyle Yeniboğaziçi, Mormenekşe, Yedidalga ve Yeşilyurt İlkokulu öğrencilerinin katılımıyla "ata tohumları" kullanarak organik sebze ekimi etkinliği gerçekleştirdi.
Yerel Üretim Bahçesine, atalık tohumları gelecek kuşaklara aktarabilmek ve sağlıklı beslenmeyi desteklemek için yaklaşık kırk tür sebze tohumuyla üretim çalışmalarının devam edildiği kaydedildi.

Açıklamada, üretimde ekolojik-doğal tarım yöntemleri kullanılmakta olup, doğayı zehirleyen sağlığı olumsuz etkileyen kimyasalların kesinlikle kullanılmamakta olduğu belirtildi.

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, “Yerel Üretim Bahçesi” ile çocukların yaşayarak öğrenmesinin sağlanacağının vurguladı.

“Çocuklar burada toprakla haşır neşir oldular. En güzel yöntem olan doğrudan yaşayarak ve uygulayarak bir takım şeyleri öğrendiler” ifadelerini kullanan Öztaş, çocuklara ata tohumları hakkında bilgiler verdiklerini kaydetti.

Bahçenin en önemli özelliklerinden birinin atalık-doğal tohumların ekiminin yapılması olduğunu dile getiren Öztaş, ayrıca bu ekinlikler sayesinde çocukların doğal bitkisel ilaç yapımından organik yaşamayı, yardımlaşmayı, paylaşmayı, üretmeyi öğreneceklerini belirtti.

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