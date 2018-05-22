Genç Yaşta Kalbe Bağlı Ani Ölümlerin Önüne Geçmek Mümkün

“Gençlerde Görülen Ani Ölümlerin Ardından Yapılan Otopsilerde, Ölüm Nedeninin Üçte İkisinin Kalp Hastalıkları Olduğu Tespit Edilmiştir.” Diyen Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu, Özellikle Ailesinde Ani Kalp Durması Olan Kişiler Başta Olmak Üzere Tüm Halkı Kalp Merkezinde Kalp Sağlığı Taraması Yaptırma Konusunda Uyardı.

Toplumdaki yaygın kanının, kalp hastalıklarının genellikle ileri yaşlarda görüldüğü yönünde olduğunu belirten Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu, “Halbuki sigara, uyuşturucu madde kullanımı, modern ve sanayileşen toplumun getirdiği yanlış beslenme, obezite ve yoğun stres, kalp hastalıklarınının erken yaşlarda görülmesine yol açmıştır. Gençlerde görülen ani ölümlerin ardından yapılan otopsilerde de ölüm nedeninin üçte ikisinin kalp hastalıkları olduğu tespit edilmiştir.” dedi. Prof. Dr. Hamza Duygu, son zamanlarda daha önceden hiçbir belirti vermeden 35 yaş ve altında görülen ani ölümlerin medya aracılığı ile maalesef daha fazla duyulmaya başladığını, bu durumun da toplumda derin bir üzüntü ve endişeyi beraberinde getirdiğini ifade etti.

Ani Kalp Ölümüne 4-6 Dakikada Müdahale Hayatta Kalım Şansını Arttırıyor

Ani kardiyak ölümün, daha önceye ait ölümcül hastalığı olmayan bir kişide, beklenmedik bir şekilde ve şikayetlerin başlamasından itibaren genellikle 1-2 saat gibi kısa bir süre içinde ve sıklıkla öldürücü ritm bozukluklarının ortaya çıkmasıyla gerçekleştiğini söyleyen Prof. Dr. Hamza Duygu, genellikle efor sırasında meydana gelen ani ölümlerde, bu durum gelişmeden önce, nefes darlığı, çarpıntı, gözlerde kararma, fenalık hissinin sık görülen belirtiler olduğunu, bazen de hiçbir belirti vermeksizin aniden kalbin durabildiğini ifade etti.

“Ani kardiyak ölümün başlıca nedeni kalp damar tıkanıklığı nedeniyle gelişen kalp krizidir. Gençlerde sigara, kokain-amfetamin gibi maddelerin kullanımı, doğuştan ailevi kolesterol yüksekliği, genç yaşlarda başlayan şeker hastalığı, hipertansiyon ve doğuştan koroner damar çıkış anomalileri kalp krizine neden olabilir.” diyen Prof. Dr. Hamza Duygu, ölüme genellikle kalp krizi sırasında gelişen kalp ritmi bozukluğunun neden olduğunu, ventriküler fibrilasyon diye adlandırılan bu ölümcül ritim bozukluğu esnasında kalbin pompalama görevini yerine getiremediğini ve kan akımının kesildiğini, 4-6 dakika içinde elektroşok yapılarak kalp ritmi normale döndürülmez ise ölümün gerçekleştiğini kaydetti.



Gençlerde Ani Kardiyak Ölüm Nedenleri

Gençlerde ani kalp ölümlerine yol açabilen birçok neden olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Hamza Duygu, kalp damar tıkanıklıkları ve buna bağlı kalp krizlerine ilave olarak, aort damar yırtılması, akciğer embolisi, kalp yetersizliği, doğuştan kalp kası hastalıkları, kalp kapak hastalıkları, kalp kası iltihabı, doğumsal kalp hastalıkları, bazı ciddi ritm bozuklukları (uzun QT sendromu, kısa QT sendromu, WPW sendromu, brugada sendromu, aritmojenik sağ ventriküldisplazisi) ile toksik, uyuşturucu madde kullanımının neden olabileceğine dikkat çekti.

Prof. Dr. Hamza Duygu; “Günlük Rutin İş Temposundan Vakit Bulamayıp "Bana Bir Şey Olmaz" İnanışı ile Çoğu Kez Kulak Ardı Edilen Kontrollü Yaşam, Sağlıklı Yaşamın Olmazsa Olmaz Kurallarından Biri Olmalıdır.”

Öncelikle ailesinde ani kalp durması olan kişilerin mutlaka kalp merkezine başvurup aile taraması yaptırması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Hamza Duygu, profesyonel sporcularda veya egzersiz programına yazılacak kişilerde bunun daha da önemli hale geldiğini, kalbe bağlı ani ölümlerin genellikle sportif aktiviteler sırasında görüldüğünü kaydetti.

Kalp damar tıkanıklığı, aort damarında genişleme, ritim bozukluğu, kalp yetmezliği, doğuştan kalp hastalığı gibi ani ölüme eğilim yaratan durumların saptandığı kişilerde de erken tanı ile ani kalp ölümünün önlenebildiğini belirten Prof. Dr. Hamza Duygu, kalp sağlığı açısından düzenli kontroller yaptırılarak bu katastrofik sonuçların önüne geçilebildiğini söyledi.

Nadir görülen ailesel geçişli genetik hastalıkların da sağlıklı genç bireylerde ani ölüme neden olabildiğinin unutulmaması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Hamza Duygu, bu açıdan da yüksek riskli hastaların elektrokardiyografi, kalp ultrasonu gibi çeşitli tanısal yöntemlerle saptanabildiğini, özellikle yakın akrabalarını beklenmedik ani ölümlerle kaybedenlerin bir kardiyoloji merkezinde değerlendirilmelerinin büyük önem arzettiğini belirtti.