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Gencay Eroğlu hız kesmiyor. “Lefkoşa’yı kurtarmak için yola çıktık”

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Gencay Eroğlu ve beraberindeki heyet KKTC İşkadınları Derneği’ni ziyaret etti
Gencay Eroğlu hız kesmiyor. “Lefkoşa’yı kurtarmak için yola çıktık”

DP Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Gencay Eroğlu ve belediye meclis üyeleri adayları, KKTC İşkadınları Derneğini ziyaret ederek, dernek başkanı Şenay Ekingen ve diğer yetkililerle görüştü. Son derece samimi bir havada geçen ziyarette, dernek yetkilileri Gencay Eroğlu’nun adaylığından büyük memnuniyet duyduklarını kaydettiler. Seçimlerde bir kadının başkent başkanlığı için yarışmasının çok önemli olduğunu söyleyen yetkililer, başarılar dilerken, ‘Lefkoşa’ya bir kadın elinin değmesinin’ şart olduğunu ifade ettiler.

Ziyarette konuşan Gencay Eroğlu, Lefkoşa’yı kurtarmak için yola çıktıklarını anlatarak, işkadınlarının çalışma hayatında çok hayati bir yer tuttuklarını belirtti.

“Kadınlar çalışma hayatında önemli bir yer tutmaktadır. Yönetsel olarak da hak ettiği yere gelmelidir. Ben de bu göreve aday olurken, bu düşüncemden hareket ederek yola çıktım” diyen Eroğlu “32 yıldır devletin çeşitli yerlerinden görevlerde bulundum. Toplumun tüm kesimleri ile çalıştım, kimseye ayrımcı davranmadım. Şimdi bu tecrübelerimi Lefkoşa’ya aktıracağım. Ekibime güveniyorum, halkımıza güveniyorum” ifadelerini kullandı.

“Bana adaylık teklifi yapıldığında neden olmasın diyerek kabul ettim. Bir kadın olarak sizin derneğinizin yaptıklarını takdir ediyorum” diyen Eroğlu “elbette kadın olduğumuz için ille de sadece kadınları gözeteceğiz diye bir şey olmaz. Bizler de sizler gibi toplumun geneline hizmet vereceğiz, Lefkoşa’mıza kaybettiği itibarı geri kazandıracağız” dedi.

Amaçlarının Lefkoşa’yı bilim, kültür ve sanat başkenti yapmak olduğunu söyleyen Eroğlu “elbette ki belediyenin asli hizmetleri bir tamam yerine getirilecektir, bundan kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

Başkent ile ilgili bir çok projeleri olduğunu belirten Eroğlu “resmi propaganda 4 Haziran’da başlayacak. Biz de projelerimizi detaylı bir şekilde halkımıza o zaman anlatmaya başlayacağız. İçimizde büyük heyecan vardır. Konularında uzman arkadaşlarımızla yola çıktık ve aynı heyecan onlarda da var. Bu beni çok mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

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