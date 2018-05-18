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Gencay Eroğlu: “Tutamayacağımız hiçbir sözü vermeyeceğiz”

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Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı Gencay Eroğlu, ziyaretlerine devam ediyor. Eroğlu, “Tutamayacağımız hiçbir sözü vermeyeceğiz” dedi.
Gencay Eroğlu: “Tutamayacağımız hiçbir sözü vermeyeceğiz”

DP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, sorunları yerinde dinlemek ve incelemek adına birçok kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerini ziyaret eden Eroğlu, bu sabah ilk olarak 9 Eylül İlkokulu ve Bayraktar Türk Maarif Koleji’ni ziyaret etti.

Eroğlu, okul müdürleri, öğretmen ve personellerle bir araya gelerek, Lefkoşa için plan ve projelerini paylaştı. Eroğlu, verilen önerileri dikkate alacaklarını kaydetti.

Gencay Eroğlu, ardından KKTC Emekli Polisler Derneğini ziyaret ederek, Dernek Başkanı Nurettin Çırakoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Gencay Eroğlu, burada da derneğin yönetimi ile fikir teatisinde bulundu.

Ulaşım, yol, park ve yeşil alan düzenlemeleri, kentsel dönüşüm, kültürel etkinlikler, sağlıklı sosyal yaşam için olması gereken projelerini paylaşan Eroğlu, projelerinin yılların birikimi olan sorunların çözüm noktasında titizlikle ve istişareler doğrultusunda yapılan çalışmalar neticesinde şekillendiğini söyledi.

Eroğlu, bu konudaki kararlılığına vurgu yaptı; “Tutamayacağımız hiçbir sözü vermeyeceğiz” dedi.

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