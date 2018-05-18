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Gencay Eroğlu:  “tutamayacağımız hiçbir sözü vermeyeceğiz”

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​​​​​​​Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı Gencay Eroğlu, ziyaretlerine tüm hızıyla devam ediyor.
Gencay Eroğlu:  “tutamayacağımız hiçbir sözü vermeyeceğiz”

Sorunları yerinde dinlemek ve incelemek adına birçok kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerini ziyaret ederek, Lefkoşalının sorunlarına kulak veren Eroğlu’nun gündemi bugünde yoğun geçti.

Bu sabah ilk olarak 9 Eylül İlkokulu, Bayraktar Türk Marif Koleji’ni ziyaret eden Eroğlu, burada, Okul müdürleri, öğretmen ve personellerle bir araya geldi. Lefkoşa için plan ve projelerini paylaştı. Verilen önerileri dikkate alacaklarını kaydetti.

Ardından KKTC Emekli Polisler Derneği ziyaret edildi. Dernek Başkanı Nurettin Çırakoğlu ve yönetim kurulu üyeleri tarafından kabul edilen Gencay Eroğlu, burada da derneğin yönetimi ile fikir teatisinde bulundu.

9-eylul-ilkokulu-gencay-eroglu-ziyaret--(2).jpgUlaşım, yol, park ve yeşil alan düzenlemeleri, kentsel dönüşüm, kültürel etkinlikler, sağlıklı sosyal yaşam için olması gereken projelerini paylaşan DP’nin LTB Başkan adayı Gencay Eroğlu, projelerinin yılların birikimi olan sorunların çözüm noktasında titizlikle ve istişareler doğrultusunda yapılan çalışmalar neticesinde şekillendiğine de vurgu yaparak, bu konudaki kararlılığına vurgu yaptı; “Tutamayacağımız hiçbir sözü vermeyeceğiz” dedi.

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