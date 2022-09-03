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Genco Erkal'ın sağlık durumu nasıl?

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Kıbrıs Tiyatro Festivali’nin açılış gecesinde sahnede fenalaşarak hastaneye kaldırılan Genco Erkal’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Genco Erkal'ın sağlık durumu nasıl?

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Dr. Adil Özyılkan, usta sanatçı Genco Erkal’ın sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirterek, ilerleyen saatlerde Erkal’ı taburcu etmeyi planladıklarını kaydetti.

Başhekim Dr. Adil Özyılkan TAK’a yaptığı açıklamada, “Hastamız gayet iyi, ilerleyen saatlerde taburcu etmeyi planlıyoruz” diyerek, Genco Erkal’ın kalbinde düzensizlik olduğunu ve ilaç tedavisiyle bunun düzeltildiğini söyledi.

18. Kıbrıs Tiyatro Festivali kapsamında sahne alan Genco Erkal, dün akşam oyun sırasında sağlık problemi yaşayarak, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

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