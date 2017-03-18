Girne Belediye Çalışanları İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi ne katıldı

Girne Belediyesi çalışanları Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi’nin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi’ne katıldı.

Belediye Başkanı Güngördü, eğitim öncesi yaptığı konuşmada, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması konusunda farkındalık sağlayan eğitimlerle hedefin mümkün olduğu kadar riskleri azaltmak olduğuna işaret etti.

Girne Belediyesi çalışanları, Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi tarafından sağlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi’ne katıldı. OliveTreeHotel’de 16 Mart 2017 Perşembe günü gerçekleştirilen ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Uğur Ergün tarafından verilen eğitime, Girne Belediye Başkanı NidaiGüngördü, AB Bilgi Merkezi Sorumluları, Girne, Çatalköy ve Lapta Belediyesi çalışanlarıyla, Müteahhitler Birliği temsilcileri katıldı.

AB Bilgi Merkezi Sorumlularından Pembe Menteş ve Derya Tangül, eğitimin içeriği, amaçları ve Avrupa Birliği’nin çalışma ve hedefleri hakkında kısa bilgi verirken, Girne Belediye Başkanı NidaiGüngördü de eğitim öncesinde bir konuşma gerçekleştirdi.



GÜNGÖRDÜ: KAZALARIN YÜZDE 88’İ İNSAN FAKTÖRÜNDEN

Girne Belediye Başkanı NidaiGüngördü, böylesi eğitimlerin önemine işaret ederek, AB Bilgi Merkezine ve katılan herkese teşekkür etti. Güngördü, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması konusunda alınacak bu eğitimle hedefin mümkün olduğu kadar riskleri azaltmak olduğuna işaret etti. Güngördü, oluşan kazaların yüzde 88’inin insan faktörüyle ilgili olduğunu söyleyerek, “Yanlış davranışlar yüksek bir oranda kendimizden kaynaklanır. Bunu doğru etüt edip kendimizi yetiştirmemiz gereklidir” dedi.

ERGÜN: İŞ SAĞLIĞI KÜLTÜRÜ OLUŞMALIDIR

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Uğur Ergün, iş sağlığı kültürünün oluşturulmasının önemine işaret ederek, belediyelerde bu kültürün oluşturulmasının özel işyerlerine de örnek olacağını söyledi. Ergün, iş sağlığı ve güvenliği için işverenlere, çalışanlara, topluma ve hükümete görevler düştüğünü kaydetti. Eğitimde, iş kazaları, bu kazaların sonuçları ve alınması gereken önlemlere vurgu yapıldı. Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir de kısa film gösterimi sunuldu.