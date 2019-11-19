  • BIST 107.529
  • Altın 270,049
  • Dolar 5,7140
  • Euro 6,3303
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Girne Belediyesi çocuk meclisi kuruyor

»
Girne Belediyesi, cinsiyet, din, dil, ırk, kültür ayrımı gözetmeksizin tüm çocukların temsil edileceği çocuk meclisi kurulması için adım attı.
Girne Belediyesi çocuk meclisi kuruyor

Girne Belediyesi çocuk meclisi kuruyor.

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, çocuk meclisinde yer alabilmek için Girne Belediyesine üyelik için başvuru yapması gerekiyor.

Meclis üyeliği için 9-15 yaş arası çocukların başvuru yapabileceği belirtiliyor.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, çocukların kent yaşamında söz sahibi olmaları ve aktif rol almalarını sağlamak amacıyla, çağdaş kentlerde olduğu gibi Çocuk Meclisi kurmak için çalışma başlattıklarını kaydetti.

Çocukların özgüvenlerini artırmak ve fikirlerini dile getirecekleri ortamlar yaratmanın önemini vurgulayan Güngördü, “Çocuk dostu bir kent için, mutlu çocuklar, mutlu bir kent için çocuklarımızın haklarını elde edebilecekleri bir kent ortamı için çalışıyoruz” dedi.

girneic.gif

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güzelyurt Belediyesi Sosyal Hizmet Birimi “Yaşlılar Haftası” nedeniyle gezi düzenledi25 Mart 2019 Pazartesi 18:05
  • İskele Belediyesi 2. Ödüllü Fotoğraf Sergisi, yarın görücüye çıkıyor22 Mart 2019 Cuma 19:40
  • Lefkoşa'da 2 gün surlariçine su verilemeyecek22 Mart 2019 Cuma 17:07
  • Girne Belediyesi’nden denetim: 3 işletme mühürlendi21 Mart 2019 Perşembe 21:35
  • Değirmenlik Belediyesi 400 Öğrenciyle Fidan Dikecek21 Mart 2019 Perşembe 17:27
  • LTB 92 iş yerini denetledi20 Mart 2019 Çarşamba 14:09
  • Gönyeli Belediye Bulvarı’nda 227 kapasiteli araç park yeri17 Mart 2019 Pazar 15:01
  • Taner Ulutaş'ın konuğu Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar.07 Mart 2019 Perşembe 13:21
  • AFAD'ın çalıştayına katılan ekip Arter'e bilgi verdi18 Şubat 2019 Pazartesi 16:15
  • Girne Belediyesi Yarıyıl Şenliği’nde Masal Atölyesi düzenlendi12 Şubat 2019 Salı 16:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti