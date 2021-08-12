  • BIST 1.432,220
  • Altın 481,51
  • Dolar 8,5350
  • Euro 10,0050
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAAşırı Stres ve Yoğun Çalışma Saçları Dökebiliyor

Girne dağlarındaki doğa katliamı mahkemeye taşındı!

» »
Girne’ye kuşbakışı bakan, ağaçlarla kaplı milyonlarca sterlinlik arazide başlatılan kooperatif inşaatında çalışmalar devam ederken çevre örgütleri doğa sever avukatlar arayılığıyla ara emri talebiyle mahkmeye başvuruldu.
Girne dağlarındaki doğa katliamı mahkemeye taşındı!

Bugün sabah saat10:00'da Biyologlar Derneği ve Yeşil Barış Hareketi temsilcileri Avukat Emre Efendi ve Avukat Serkan Mesutoğlu ile birlikte Yüksek İdare Mahkemesinde yürütmeyi durdurma ve ara emri talebiyle dava dosyladı. 

Bilindiği üzere, Girne İmar Planı’nda önce “Yeni Devlet Hastanesi” yapımı için ayrılan, ardından Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’ne devredildiği söylenen Beşparmak Dağlarının eteğindeki ağaçlık araziye, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan subay ve astsubayların oluşturduğu Güven Yapı Kooperatifi tarafından 105 dubleks konutlu, restoranlı ve havuzlu bir site yapılması planlanıyor.

Söz konusu arazide kazı, traşlama çalışmaları devam ediyor. Henüz betonlaşma faaliyetine geçilmedi. 

2017'deki kararda da belirtildiği gibi zaten “Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın tahsisinde olan” bir arazinin hangi belirsiz maksatla özel bir şirkete verildiği merak konusu…

Söz konusu “asker motivasyonunun” neden özel bir şirket eliyle sağlanmak istemesi bir yandan; söz konusu inşaatların bitmesi sonrası da evlerin tapusunun kime ait olacağı, hissedarlar arasında paylaşılıp paylaşılmayacağı ise meçhul. GKK adının kullanılarak “kimlerin rant” elde etmek istediği, hangi siyasilerin işin içinde olduğu ise başka bir merak konusu...

 

yeşilkibris.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ormanlar yanıyor: Yeşile dönüş mümkün mü?05 Ağustos 2021 Perşembe 19:58
  • Karşıyaka Güzelyalı Sahili Kaplumbağa Projesi’nin İlk Etabı Yarın Gerçekleştirilecek05 Ağustos 2021 Perşembe 17:42
  • İklim değişikliği: Bu yaza damga vuran orman yangıları, sıcak hava dalgaları ve sel felaketleri03 Ağustos 2021 Salı 21:36
  • İklim değişikliğinin etkisiyle sıcaklıklar rekor kırmaya devam ediyor27 Temmuz 2021 Salı 12:57
  • İskandinav ülkelerinde şantiyeler nasıl çevreci olabildi?26 Temmuz 2021 Pazartesi 14:28
  • “Yaban Hayatı Destekleyelim” etkinliği düzenleniyor26 Temmuz 2021 Pazartesi 11:45
  • G20 Çevre Bakanları sonuç bildirisi kabul edildi24 Temmuz 2021 Cumartesi 20:59
  • Çevre Bakanlığı Denize Atık Su Bırakıldığı İddiaları Üzerine İnceleme Yaptı23 Temmuz 2021 Cuma 14:23
  • İklim değişikliğinden en çok etkilenecek ülkeler belli oldu23 Temmuz 2021 Cuma 12:54
  • Küresel Isınma Nedeniyle Her Yıl 5 Milyon İnsan Ölüyor22 Temmuz 2021 Perşembe 23:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti