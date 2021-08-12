Girne dağlarındaki doğa katliamı mahkemeye taşındı!

Bugün sabah saat10:00'da Biyologlar Derneği ve Yeşil Barış Hareketi temsilcileri Avukat Emre Efendi ve Avukat Serkan Mesutoğlu ile birlikte Yüksek İdare Mahkemesinde yürütmeyi durdurma ve ara emri talebiyle dava dosyladı.

Bilindiği üzere, Girne İmar Planı’nda önce “Yeni Devlet Hastanesi” yapımı için ayrılan, ardından Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’ne devredildiği söylenen Beşparmak Dağlarının eteğindeki ağaçlık araziye, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan subay ve astsubayların oluşturduğu Güven Yapı Kooperatifi tarafından 105 dubleks konutlu, restoranlı ve havuzlu bir site yapılması planlanıyor.

Söz konusu arazide kazı, traşlama çalışmaları devam ediyor. Henüz betonlaşma faaliyetine geçilmedi.

2017'deki kararda da belirtildiği gibi zaten “Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın tahsisinde olan” bir arazinin hangi belirsiz maksatla özel bir şirkete verildiği merak konusu…

Söz konusu “asker motivasyonunun” neden özel bir şirket eliyle sağlanmak istemesi bir yandan; söz konusu inşaatların bitmesi sonrası da evlerin tapusunun kime ait olacağı, hissedarlar arasında paylaşılıp paylaşılmayacağı ise meçhul. GKK adının kullanılarak “kimlerin rant” elde etmek istediği, hangi siyasilerin işin içinde olduğu ise başka bir merak konusu...

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