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Girne’de kavga: 3 yaralı, 1 tutuklu

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Girne’de kavga: 3 yaralı, 1 tutuklu
Girne’de iki grup arasında çıkan kavgada, 3 kişi yaralandı. Kavgaya karışan zanlılardan biri tutuklanırken, polis 5 kişiyi arıyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, olay dün saat 19.30 sıralarında, Girne’de Cengizhanlı Sokak üzerinde oldu.

F.B.(E-50), H.A. ve Y.B. ile kimlikleri tespit edilemeyen 3 erkek şahıs aralarında sorun bulunan gruba saldırdı. Söz konusu kişiler, tasarruflarında kanunsuz olarak bulundurdukları bıçakla Sait Atlar’ı sağ bacağından, İbrahim Donatmış’ı sağ ve sol bacağından, Erkan Kurmaz’ı ise belinden ve kalçasından yaraladı. İbrahim Donatmış’ın burnu da kırıldı. Yaralılar, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ndeki tedavinin ardından taburcu edilirken F.B. tutuklandı, 5 zanlı ise aranıyor.

200 TL ÇALDI TUTUKLANDI

Güzelyurt’ta “Sağanak Ltd” isimli iş yerine girerek 200 TL çalan 35 yaşındaki H.H. (E ) tutuklandı.

Polis, meseleyle ilgili ileri soruşturmada, H.H.’nin aynı iş yerine 3 farklı defa daha girdiğini tespit etti.

Söz konusu kişi bu iş yerinden bin 400 TL nakit para ile spiral makinesi, matkap seti, çatal anahtar seti, nacak, budama makası, macun küreği, silikon tabancası ve kapı anahtarı da çaldı.

GAZİMAĞUSA’DA 90 KG KAÇAK NARGİLE TÜTÜNÜ

Polis dün Gazimağusa'da A.B.’ye (E-34) ait evin bitişiğinde ambar olarak kullanılan konteynırda gümrüğü ödenmemiş 90 kilogram ağırlığında muhtelif markalarda nargile tütünü buldu ve emare olarak aldı. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

LEFKOŞA’DA BAHÇEYE KONAN SOBA YANGINA NEDEN OLDU

Lefkoşa’da bu sabaha yakın çıkan yangında Özdemir Kaptanoğlu’nun evi zarar gördü.

Gaz yağıyla çalışan sobayı söndürmek için evin bahçesine çıkaran Kaptanoğlu, sobanın bahçedeki koltuğa temas ettiğini fark etmedi. Bu nedenle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında evin mutfak ve yatak odası tamamen, eşyaları kısmen zarar gördü.

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