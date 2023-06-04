Goldman Sachs’tan yeni dolar/TL tahmini

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabinesinin yenilenmesinin ardından Türk lirası tahminini revize etti ve 12 ay sonrası için 22 olan dolar/TL tahminini 28’e çıkardı.

Uzmanlara göre Erdoğan, dün Mehmet Şimşek’i kabinesine atadığında yeni seçilen hükümetin daha ortodoks ekonomi politikalarına döneceğinin sinyalini verdi.

Reuters’ın aktardığına göre, Erdoğan’ın yeni üst düzey ekibini açıklamasının ardından yayınlanan bir Goldman Sachs notunda, “Mehmet Şimşek’in yeni hazine ve maliye bakanı olarak seçilmesinin para politikasının daha ortodoks bir yöne kayma olasılığını artırdığına inanıyoruz” ifadelerine yer verildi.

DOLAR/TL’DE YENİ TAHMİNLER

Banka, Dolar/TL’nin 3, 6 ve 12 ay sonrasında sırasıyla 23, 25 ve 28 seviyesine gelebileceğini tahmin etti. Önceki tahminler 19, 21 ve 22 seviyelerindeydi. Ancak seçimleri Erdoğan’ın kazanması ve dolar/TL’nin 20 seviyesinin üzerine çıkarak rekor kırması tahminleri değiştirdi.

Analistler, gelişmelere bağlı olarak 28 seviyesinin bir yıldan daha kısa sürede elde edilebileceğini söyledi. Aynı şekilde, beklenenden daha büyük faiz artışının lirada tahmin edilenden daha düşük bir zayıflama anlamına gelebileceği belirtildi.

DOLAR/TL TARİHİ ZİRVESİNDE

Türkiye’de 2021’den bu yana uygulanan düşük faiz politikası nedeniyle enflasyon geçen yıl yüzde 85’i aşarak 24 yılın zirvesine ulaşmıştı. Türk lirası son on yılda yüzde 90’ın üzerinde değer kaybederken 28 Mayıs seçimlerinin ardından dolar/TL 20 lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Seçimlerin ardından daha önce de bakanlık yapan Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atandı. Analistler, Şimşek’in atanmasının Erdoğan’ın yükselen enflasyona rağmen uzun süredir devam eden düşük faiz politikasından belirgin bir dönüş olarak görüyor.