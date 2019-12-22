Gondeya, İkinci Devrede..! (2-0)

BTM 1.Lig Kırmızı Grup 9.hafta karşılaşmasında Türkmenköy konuk ettiği Mehmetçik'i 2-0 mağlup etti.
Yer: Türkmenköy Mehmet Ali Toker Stadı
Hakemler: Mehmet Volkan Çelik, Özalp Ürüncüoğlu, Cenk Aras Özfuttu Türkmenköy: Fatih, Doğukan, Raşit(55.Dk Tahir)Yusuf, İbrahim, Oğuzhan, Kürşat, Berat(90.Dk Orhan)Yusuf(79.Dk Emrecan)Süleyman, Ahmet
Mehmetçik: Uygar, Murat, Fuatcan, Mehmet(82.Dk Osman)Halil, Hasan, Serhan, Emir(65.Dk İbrahim)Barkın(47.Dk Berke)Anıl, Selçuk
Goller: 67'Oğuzhan Duran, 90'Berat Çolak (Türkmenköy)
BTM 1.Lig Kırmızı Grup 9.hafta karşılaşmasında Türkmenköy, Mehmetçik'i konuk etti.
Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazanarak üç puanın sahibi oldu.
İlk devresi golsüz sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında Oğuzhan ile 1-0 öne geçen Türkmenköy karşılaşmanın son dakikasında Berat ile maçı 2-0 kazanmayı başardı.
Mehmetçik yeni teknik adamı Kayhan Bulut ile çıktığı ilk maçından eli boş döndü.
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