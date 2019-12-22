  • BIST 111.177
  • Altın 282,265
  • Dolar 5,9338
  • Euro 6,5768
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Gondeya, İkinci Devrede..! (2-0)

» »
Gondeya, İkinci Devrede..! (2-0)
Gondeya, İkinci Devrede..! (2-0)

BTM 1.Lig Kırmızı Grup 9.hafta karşılaşmasında Türkmenköy konuk ettiği Mehmetçik'i 2-0 mağlup etti.

Yer: Türkmenköy Mehmet Ali Toker Stadı

Hakemler: Mehmet Volkan Çelik, Özalp Ürüncüoğlu, Cenk Aras Özfuttu Türkmenköy: Fatih, Doğukan, Raşit(55.Dk Tahir)Yusuf, İbrahim, Oğuzhan, Kürşat, Berat(90.Dk Orhan)Yusuf(79.Dk Emrecan)Süleyman, Ahmet

Mehmetçik: Uygar, Murat, Fuatcan, Mehmet(82.Dk Osman)Halil, Hasan, Serhan, Emir(65.Dk İbrahim)Barkın(47.Dk Berke)Anıl, Selçuk

Goller: 67'Oğuzhan Duran, 90'Berat Çolak (Türkmenköy)

BTM 1.Lig Kırmızı Grup 9.hafta karşılaşmasında Türkmenköy, Mehmetçik'i konuk etti.

Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazanarak üç puanın sahibi oldu.

İlk devresi golsüz sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında Oğuzhan ile 1-0 öne geçen Türkmenköy karşılaşmanın son dakikasında Berat ile maçı 2-0 kazanmayı başardı.

Mehmetçik yeni teknik adamı Kayhan Bulut ile çıktığı ilk maçından eli boş döndü.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sporting Lizbon oldu16 Aralık 2019 Pazartesi 18:21
  • Şampiyonlar Ligi son 16 turu kuraları çekildi16 Aralık 2019 Pazartesi 14:56
  • Galatasaray Avrupa'ya hezimetle veda etti12 Aralık 2019 Perşembe 10:44
  • Rum Kaleciden Örnek Davranış..!11 Aralık 2019 Çarşamba 18:53
  • Galatasaray'dan Arda Turan'a son mesaj: Ya para ya da forma10 Aralık 2019 Salı 18:35
  • Alex de Souza: Fenerbahçe’ye ne zaman çağrılırsam gelirim09 Aralık 2019 Pazartesi 19:12
  • İşte günün maç sonuçları08 Aralık 2019 Pazar 19:04
  • Ibrahimovic: Materazzi’yi hastanelik etmek için 4 yıl bekledim06 Aralık 2019 Cuma 19:11
  • Monaco - PSG maçı ertelendi01 Aralık 2019 Pazar 18:44
  • Grevde Mağusa'da futbolcular araba ışıkları altında antrenman yaptı..!28 Kasım 2019 Perşembe 20:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti