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Gönyeli Belediyesi 4 Mayıs’ta temel hizmetlerini açıyor

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Gönyeli Belediyesi 4 Mayıs’ta temel hizmetlerini açıyor
Gönyeli Belediyesi 4 Mayıs’ta temel hizmetlerini açıyor
  • 4 Mayıs’tan itibaren Gönyeli Belediyesi’nde temizlik, emlak, tahsilat, su, imar, kanalizasyon gibi temel fonksiyonlar çalışmaya başlayacak.
     
  • Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli: “Özellikle risk gruplarındaki insanlarımıza çağrımız geçerlidir. Lütfen evlerinizden ayrılmayınız. Bizler sizlere hizmet etmek için her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazırız.”
     
  • “E-Vezne devrededir. Gönyeli’de hatta yurt dışında yaşayan tüm dostlarımız, her türlü ödemelerini e-vezne üzerinden de yapabilir. Su, Emlak, Trafik, İşyeri ve Diğer Fatura borçları E-Vezne üzerinden sorgulanarak, kredi kartı ile ödenebilir”

 


Gönyeli Belediyesi, Covid-19 salgını sonrasında temel faaliyetlerinin önemli bir bölümünü yeniden faaliyete geçiriyor. 4 Mayıs’tan itibaren Gönyeli Belediyesi’nde temizlik, emlak, tahsilat, su, imar, kanalizasyon gibi temel fonksiyonlar çalışmaya başlayacak.

“Belediyemiz fonksiyonlarına Covid-19 koruma programlı olarak geriye dönecektir” diyen Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, farklı çalışma grupları içerisinde ve en üst düzeyde tedbirle görev yapacaklarını söyledi.

“Yurttaşa çoğunlukla randevulu olarak hizmet vereceğiz” diyen Ahmet Benli, bu süreçte online hizmet ağından da yararlanacaklarını belirtti.  

Yurttaşların belediyeye gelişini en alt seviyede tutacak şekilde organize olduklarını ifade eden Ahmet Benli, hizmet verecek personelin maske, yüz siperliği ve sosyal mesafe kuralına mutlak bir uyumla çalışacaklarını vurguladı.

65 yaş üzerine “Tedarik Programı”nın aynen devam edeceğini belirten Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, 400’ün üzerinde kişinin bu programdan faydalandığını anımsattı.

“Gıda Destek Programı”ndan da 932 hanenin yararlandığını söyleyen Ahmet Benli, “Salgınla ilgili yeniden açılım ve normalleşme sürecinde de gıda desteğimiz aynı disiplinle sürecektir” bilgisini verdi.


‘Yaşlılara Hizmet Birimi’nin de farklı bir işlevle hizmetlerini sürdüreceğini belirten Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, “E-Vezne de devrededir. Gönyeli’de hatta yurt dışında yaşayan tüm dostlarımız, her türlü ödemelerini e-vezne üzerinden de yapabilir. Su, Emlak, Trafik, İşyeri ve Diğer Fatura borçları E-Vezne üzerinden sorgulanarak, kredi kartı ile ödenebilir” diye konuştu.


“Denetim ve temizlikte taviz yok”

Gönyeli Belediyesi’nin geçmişten bugüne denetim ve temizlikten taviz vermediğini anımsatan Ahmet Benli, kentin kapsamlı temizlik ve bakımı için önümüzdeki günlerde ihaleye çıkılacağının da müjdesini verdi.

Dünya Sağlık Örgütü ve yerel otoritelerin belirlediği salgın tedbirlerinin sürekli denetleneceğini söyleyen Ahmet Yalçın Benli, denetim ve temizlik konusunda belediye ekiplerinin çok daha titiz bir çalışma yürüteceğini de sözlerine ekledi.

Benli, “Özellikle risk gruplarındaki insanlarımıza çağrımız geçerlidir. Lütfen evlerinizden ayrılmayınız. Bizler sizlere hizmet etmek için her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazırız. Belediyeniz sizlerin emrindedir” sözlerini de yineledi.

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