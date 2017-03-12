Gönyeli Belediyesi’nden, Gönyeli İlkokulu’na 14 bisiklet

Gönyeli Belediye Başkanı Benli: “Çocuklarımız, gençlerimiz, yaşlılarımız için pek çok proje geliştiriyoruz. Kentimizde hizmet kalitesini ileriye taşıyoruz. Bisikletli Gönyeli kampanyamız da sosyal projelerimizin en başında gelmektedir”

Gönyeli Belediyesi, kentte bisiklet kültürünü yaygınlaştırmak için başlattığı “Bisikletli Gönyeli” kampanyası çerçevesinde Gönyeli İlkokulu’na 14 bisiklet armağan etti.

“Dünyanın en çağdaş yerel yönetim anlayışlarını halkımızla buluşturmakta kararlıyız” diyen Benli, “Kentimizin altyapısına çok ciddi yatırımları tamamladıktan sonra hizmet kalitesini ileriye taşıyor, insan odaklı projelerimiz için çalışıyoruz” diye konuştu.

Çağdaş Kent Gönyeli ilkesi ile çalışmalarını sürdüren Gönyeli Belediyesi, Avrupa kentlerinde olduğu gibi bisiklet kullanım alışkanlığını ileriye taşımak amacıyla Gönyeli İlkokulu’nu da unutmadı.

Gönyeli Belediyesi, Gönyeli İlkokulu’na çocukların bisiklet kullanımı konusunda bilinçlenmesi için 14 adet bisiklet bağışladı.

Gönyeli İlkokulu Bisiklet Kolu’nda yer alan öğrenciler, okul çıkışı Gönyeli sınırları içerisinde bulunan bisiklet yollarını da kullanarak Gönyeli Belediyesi’ne geldi. İlkokula bağışlanan bisikletleri Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli’den alan çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.

Bisiklet Kolu eğitmenleri ile birlikte bisiklet sürerek Gönyeli Belediyesi’ne ulaşan yirmiye yakın bisikletliyi Gönyeli Belediye Başkanı Benli, kapıda karşıladı.

Benli: Çocuklarımızı Avrupalı gibi yaşatmak istiyoruz

Benli, uzunca bir süredir Gönyeli’yi çok daha ileri ve güzel bir yere taşımak için uğraş verdiklerini belirterek, geçmiş dönemde “taş ve toprak” ile uğraştıklarını yani kentin altyapısına hizmet verdiklerini, bunu tamamladıktan sonra insana odaklandıklarını söyledi.

Benli, çevre projelerine özel önem verdiklerini kaydederek bundan sonraki süreçte en önemlisinin insan merkezli sosyal projeler olduğunu söyledi.

Benli, “İnsanımızı doğrudan ilgilendiren konular çok daha önemlidir. Çocuklarımız, gençlerimiz, yaşlılarımız için pek çok proje geliştiriyoruz. Bisikletli Gönyeli kampanyamız da sosyal projelerimizin en başında gelmektedir” dedi.

Benli sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bisiklet daha sağlıklı beden demek, çevreye daha çok saygı demek, daha az yakıt tüketmek demek, çevreyi daha yakından tanımak demektir. Kentimizde bisiklet alışkanlığını yaymak için 500 bisikleti daha uygun şartlarda halkımıza arz edeceğiz. Bizim üzerinde uğraş verdiğimiz konulardan en önemlisi insanı yeniden şekillendirebilmektir. Bunun yeri de okullardı. Her yıl okullarımıza bisiklet bağışlayarak bu bilincin insanla birlikte büyümesini sağlamak istiyoruz. Bu noktada öğretmen arkadaşlarıma ve okul idarecilerine teşekkür ederim. Çocuklarımız Avrupalı bir kentte yaşayacak.”

Öztüccar Benli’ye teşekkür etti

Gönyeli İlkokulu Okul Müdürü Rağıp Öztüccar de yaptığı konuşmada okul yönetimi olarak Gönyeli Belediye Başkanı Benli ve ekibine teşekkür etti.

Öztücccar, Başkan Benli’nin her zaman kendilerinin yanında olduğunu kaydederek, belediyenin de katkılarıyla çocukların bisikletlerle sağlıklı yaşam alışkanlığı ve becerisi kazandığını belirtti. Çocuklara hem trafikte nasıl davranacaklarını hem de bisikletle yaşamı öğrettiklerini kaydeden Öztüccar, “bizler destek sağlıyoruz ama öğretmen arkadaşlarımızın çabaları bizden kat kat daha fazladır. Herkese katkıları sağladıkları için teşekkür ederim” diyerek sözlerini tamamladı.