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Gönyeli Belediyesi’nden yaşılara yeni yıl yemeği

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Gönyeli Belediyesi’nden yaşılara yeni yıl yemeği
Gönyeli Belediyesi, Gönyelili yaşlılara üç farklı günde, farklı mekanlarda yeni yıl yemeği düzenledi.

Gönyeli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, yeni yıl yemeğine katılan Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, “Bizler, insanlarımızın yüzü güldüğü zaman gülümseriz, onlarla birlikte umutlanırız, mutlu oluruz” ifadelerini kullandı.

Gönyeli Belediyesi’nin organizasyonunda duygulu anlar yaşayan “kentin değerlerinin”, hem eğlenme, hem de anılarını canlandırma fırsatı bulduğu belirtildi.

MENDERES: “BİNDEN FAZLA ÜYEMİZ VAR”

Gönyeli Belediyesi Yaşlılara Hizmet Birimi Sorumlusu Hüseyin Menderes, bin 135 kayıtlı üyeleri bulunduğunu belirterek, üyelerini sadece özel günlerde değil her zaman hatırladıklarını, sürekli yanlarında olduklarını belirtti.

Menderes, “Üyelerimize sağlık hizmeti, hastane servisi, bahçe temizliği, kuaförlük gibi hizmetlerimizle ulaşıyor, gezilerle yaşamlarına renk katıyoruz” ifadelerini kullandı.

BENLİ: “YAŞLILARIMIZ GÜLERSE, BİZ DE GÜLERİZ”

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, Gönyeli’de köyden kente dönüşüm sürecini tamamlamanın ardından yeni hedeflere; özellikle hizmet kalitesinin artırılması, çevre ve insana yönelik projelere yöneldiklerini kaydetti.

“Gönyeli Belediyesi artık çağdaşlığın en önemli göstergesi olan insan odaklı projelerle anılmaktadır” diyen Benli, “Çocuk festivallerinden sosyal aktivitelere, yaşlılarımıza hizmetten eğitime kadar insanımızın yanında olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Sosyal yaşamla birlikte hizmet kalitesini artırmak için pek çok yeni proje ürettiklerini ve takım ruhu içerisinde özveriyle çalıştıklarını anlatan Benli, “Yeni bir yıla daha umutla giriyoruz. Kentimizin değerleriyle birlikte gülümsemek, bizim en önemli zenginliğimizdir. Biz görevimizi yerine getirdiğimiz sürece insanlarımız mutlu olur, mutlu insanlarımız bizi mutlu eder, insanımızın yüzü gülerse, bizlerin de yüzü güler. Özellikle de yaşlılarımız gülümsediği zaman o gülüş, bizlerin yüzüne de yerleşir” ifadelerine yer verdi.

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