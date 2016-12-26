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Gönyeli SAM’da Klik Fotoğraf Atölyesi Kursları başlıyor

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Gönyeli SAM’da Klik Fotoğraf Atölyesi Kursları başlıyor
Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi’nde Buket Özatay eğitmenliğinde Klik fotoğraf atölyesi temel fotoğrafçılık kursları başlıyor.

2 Ocak’tan itibaren vatandaşlara hizmet verecek atölye, fotoğraf sanatının inceliklerini öğretmeyi amaçlıyor. Kurs her Pazartesi saat 18.00–19.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Gönyeli Belediyesi’nden yapılan açıklamada “Hayatın içinde olmak ve fotoğraf çekmek bir keyiftir. Doğanın güzelliklerini ve anlık görüntüleri ölümsüzleştirmeyi, hayata bir ‘klik’ yapmayı ve A’dan Z’ye tüm fotoğraf sanatının tekniklerini öğrenmeyi istiyorsanız, Klik Fotoğraf Atölyesi çalışmalarımıza mutlaka siz de katılın.” denildi.

Gönyeli SAM’a kayıt ve detaylı bilgi için 05338253255 nolu telefondan ulaşılabiliyor.

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