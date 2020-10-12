Gram altın fiyatı yükselmeye devam ediyor

Son zamanlarda yatırımcısının yüzünü en fazla güldüren yatırım araçlarından biri olan altın, en gözde yatırım araçlarından biri olarak dikkat çekiyor.
12 EKİM’DE ALTIN FİYATLARI
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
Alış: 791.90
Satış: 800.80
YARIM ALTIN FİYATLARI
Alış: 1.583.70 Lira
Satış: 1.599.60 Lira
CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI
Alış: 3.167.30 Lira
Satış: 3.186.80 Lira
REŞAT ALTIN FİYATLARI
Alış: 3.199.77 lira
Satış: 3.219.75
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