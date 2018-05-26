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SON DAKİKAYerel seçimlere doğru… Adaylık başvuruları 28 mayıs’ta

Güneşoğlu hızlı başladı, önce Belediye emekçilerini ziyaret etti

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Bağımsız Mağusa Belediye Başkanlığına aday olan İş adamı Güneş Güneşoğlu ilk ziyaretini emekçilere gerçekleştirdi.
Güneşoğlu hızlı başladı, önce Belediye emekçilerini ziyaret etti

Mağusa'yı Mağusa olduğu için seviyoruz ve hizmet için aday olduğunu belirten Güneşoğlu'nu oldukça sıcak karşılayan Gazi Mağusa Türk Genel 

İş Sendkası yönetimi ve üyeleri ile sorunlar konuşuldu.

Mağusa Belediyesine Başkan adayı olan Güneşoğlu,işçilerin ve esnafın sıkıntılarını çok iyi bildiğini belirterek gerekli çalışmalar yapıldı

yaşanan sorunlar çözülecek dedi.

Güneş Güneşoğl ile fikir alış verişi yapan sendika üyeleri ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Güneşoğlu, seçilmesi halinde,Mağusa'yı tek başına yada belli bir zümre ile yönetmeyeceğini Mağusa'yı Mağusalılarla,esnafı,işçisi,emekçisi,

köylüsü,kentlisi ile birlikte yöneteceklerini belirterek, bu yıola çıkarken biz diyerek çıktık bundan sonrasını da biz olarak devam edeceğiz dedi. 

Güneş Güneşoğlu "hayatım boyunca partizanca hiç bi rşey yapmadım yapmam da hedefimiz İnsan'dır,insan odaklı bir yönetim şeklidir" dedi. 

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