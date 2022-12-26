  • BIST 5.539,77
  • Altın 1079.232
  • Dolar 18.6681
  • Euro 19.8122
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Güney Afrika'da akaryakıt tankerinin patlaması sonucu ölenlerin sayısı 15'e çıktı

» »
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde cumartesi bir akaryakıt tankerinin patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi.
Güney Afrika'da akaryakıt tankerinin patlaması sonucu ölenlerin sayısı 15'e çıktı

Sağlık Bakanı Joe Phaahla, yaptığı açıklamada, kazada yaralanan 5 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, ölü sayısının 15'e çıktığını söyledi.

Phaahla, ölenlerden 3'ünün, patlamanın şiddetiyle hasar oluşan yakındaki bir hastanenin çalışanları olduğunu aktardı.

Karayolları Müdürlüğü Sözcüsü Simon Zwane, patlamanın 5 kilometre mesafede hissedildiğini belirtti.

Johannesburg'un Boksburg bölgesinde köprü altında sıkışan akaryakıt tankeri, sürtünme nedeniyle alev alarak patlamıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uganda'da Ebola nedeniyle bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi16 Ekim 2022 Pazar 18:52
  • Oxfam: Doğu Afrika'da her 36 saniyede bir kişi açlıktan ölebilir14 Ekim 2022 Cuma 18:26
  • Güney Afrika’da “bölgesel kızamık” salgını yaşanıyor14 Ekim 2022 Cuma 10:06
  • Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde gemi battı! Çok sayıda ölü var12 Ekim 2022 Çarşamba 12:31
  • DSÖ: Afrika, dünyanın en fazla intihar oranına sahip kıtası08 Ekim 2022 Cumartesi 16:26
  • Burkina Faso’da 8 çocuk açlıktan hayatını kaybetti05 Ekim 2022 Çarşamba 10:13
  • Nijerya’da Lassa ateşi salgını: Ölü sayısı artıyor04 Ekim 2022 Salı 10:27
  • Somali'deki üç ayrı bombalı saldırıda en az 12 kişi öldü03 Ekim 2022 Pazartesi 18:48
  • Libya'nın Sirte kentinde bulunan toplu mezardan 42 ceset çıkarıldı02 Ekim 2022 Pazar 20:18
  • Burkina Faso'da askeri darbe01 Ekim 2022 Cumartesi 11:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti