Güney Afrika’da “bölgesel kızamık” salgını yaşanıyor

NICD’den yapılan yazılı açıklamada, Limpopo Eyaleti, Greater Sekhukhune bölgesindeki iki sağlık tesisinden 30 günde biri 11 aylık olmak üzere 3 çocukta kızamık vakası tespit edildiği belirtilerek, bu bölgede “kızamık salgını” ilan edildiği aktarıldı.

Açıklamada, hastalığın yayılmasını önlemek için yeni kızamık vakalarını ve temaslıların aşı durumlarını tespit etmek için halk sağlığı araştırması gerçekleştirilmesinin zaruri olduğu vurgulandı.

Bu 3 çocuktan 2’sinin aşısız olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, bölgede halihazırda bir aşılama çalışması yürütüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Afrika’nın farklı bölgelerinde görülen kızamık salgını nedeniyle bu yılın başından beri başta Nijerya ve Zimbabve olmak üzere farklı ülkelerden farklı yaşlarda yüzlerce çocuk hayatını kaybetti.