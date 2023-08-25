  • BIST 7491.94
  • Altın 1617.498
  • Dolar 26.2446
  • Euro 28.2551
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAAvrupa, savaşın gölgesinde ikinci kışa hazırlanıyor

Güney Afrika'da düzenlenen 15. BRICS Zirvesi sona erdi

» »
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde 22-24 Ağustos'ta Johannesburg şehrinde düzenlenen 15. BRICS Zirvesi sona erdi.
Güney Afrika'da düzenlenen 15. BRICS Zirvesi sona erdi

15. BRICS Zirves , Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan meydana gelen BRICS ülkeleri grubunun yeni üye kabulü kararı alması açısından tarihi bir zirve olarak öne çıktı.

Dünya genelinden 70'e yakın ülkenin davet edildiği zirveye, çok sayıda ülke devlet ve hükümet başkanları düzeyinde katıldı.

Genişleyen BRICS

Çok kutuplu küresel sistemi savunan BRICS ülkeleri grubu, Batı merkezli mevcut sisteme karşı Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkeleri açısından cazip bir alternatif teşkil ediyor.

Şimdiye kadar BRICS'e üyelik için 22 ülke resmi başvuruda bulundu. Bir o kadar ülke de gayrıresmi olarak BRICS'e üyeliğe ilgi duyduklarını gösterdi.

BRICS ülkelerinin liderleri, Johannesburg'daki zirvenin ilk 2 gününde, mevcut başvuruları ve üyelik kıstaslarını masaya yatırdı ve Arjantin, BAE, Etiyopya, İran, Mısır ve Suudi Arabistan olmak üzere 6 ülkenin topluluğa davet edilmesine karar verdi.

Yeni üyelerin 1 Ocak 2024'ten itibaren topluluğa üye olmasıyla BRICS üye sayısı gelecek yıl itibarıyla 11'e yükselecek.

Ortak para birimine karşı, yerel para birimleriyle ticaret ağır bastı

Zirvenin bir diğer önemli gündem maddesi ise BRICS ortak para birimi oldu. ABD dolarının hegemonyasını kırmak isteyen Çin tarafından ortaya atılan ortak para fikri, Rusya tarafından da destek görse de Güney Afrika gibi görece küçük ekonomi ve nüfusa sahip ülkeler tarafından kabul görmedi.

Bunun yerine, üyeler arasında yerel para birimleriyle ticaret fikri ağır bastı. Zirvede öne çıkan noktalarından biri de üyeler arasında yerel para birimleriyle, hızlı, güvenli ve ucuz para akışını sağlayacak bir finansal sisteme duyulan ihtiyaç oldu.

Zirveye Afrika'dan yoğun ilgi

Bu yıl "BRICS ve Afrika: Karşılıklı Hızlandırılmış Büyüme, Sürdürülebilir Kalkınma ve Kapsayıcı Çok Taraflılık İçin Ortaklık" temasıyla düzenlenen zirveye, ev sahibi Güney Afrika, 53'ü Afrika ülkesi olmak üzere 70'e yakın ülkeyi davet etmişti.

Zirvenin son günü gerçekleştirilen BRICS Plus toplantısına, başta Afrika ülkeleri olmak üzere dünya genelinden üst düzey katılım gözlendi.

İran, Bangladeş, Bolivya, Küba, Endonezya, Senegal, Zambiya, Burundi, Komorlar, Kongo Cumhuriyeti, Cibuti, Namibya, Libya ve Çad, toplantıya devlet ve hükümet başkanları düzeyinde katılırken, çok sayıda ülke de toplantıda dışişleri bakanlarıyla temsil edildi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de zirveye katılan isimler arasında yer aldı.

Zirvenin kapanış programında ise Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Senegal, Zambiya, Burundi, Komorlar, Kongo Cumhuriyeti, Cibuti, Namibya, Libya ve Çad liderleriyle yuvarlak masa toplantısında bir araya geldi.

BRICS

Dünya nüfusunun yüzde 40'ından fazlasını, küresel hasılanın ise yüzde 30'undan fazlasını oluşturan BRICS ülkeler grubu, üye ülkelerin liderlerinin her yıl düzenlenen zirvelerde bir araya gelip, küresel meseleleri ve karşılıklı işbirliği konularını tartıştıkları uluslararası bir forum olma özelliği taşıyor.

Bakanlar düzeyinde de her yıl düzenli toplantılar gerçekleştiren BRICS grubu, üye ülkeler arasında ekonomik, siyasi ve kültürel iş birlikleri geliştirilmesi açısından önemli bir platform olarak öne çıkıyor.

Öte yandan BRICS kararlarının, üye ülkeler açısında bir bağlayıcılığı bulunmuyor. Topluluk şimdilik ekonomik işbirliklerine dayalı bir yol seyrediyor.

Bununla birlikte çok geniş bir coğrafyadan üye alımlarıyla genişleyen BRICS topluluğunun, gelecekte küresel sistemde daha güçlü bir aktör olarak öne çıkması bekleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nijer’de bir grup asker, yönetime el koyduğunu duyurdu27 Temmuz 2023 Perşembe 10:27
  • Sudan’da 2,8 milyon kişi yerinden edildi06 Temmuz 2023 Perşembe 11:44
  • Kenya'da trafik kazası: 51 kişi öldü02 Temmuz 2023 Pazar 12:36
  • Afrikalı liderlerden Rusya ve Ukrayna’ya barış planı önerisi19 Haziran 2023 Pazartesi 16:48
  • Sudan'da taraflar arasında 3 günlük ateşkes18 Haziran 2023 Pazar 19:39
  • Tanzanya’daki Marburg virüsü salgını sona erdi04 Haziran 2023 Pazar 17:49
  • Mısır’da kum fırtınası kabusu: Ülke, Mumya filmi setine döndü03 Haziran 2023 Cumartesi 20:38
  • Mısır’da kum fırtınası can aldı03 Haziran 2023 Cumartesi 15:19
  • DSÖ: Sudan'daki çatışmalarda 1,6 milyondan fazla kişi yerinden edildi03 Haziran 2023 Cumartesi 09:39
  • Sudan’daki ateşkes 5 gün daha uzatıldı30 Mayıs 2023 Salı 10:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti