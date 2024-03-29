Güney Afrika'da otobüs köprüden düştü: En az 45 ölü

50 metrelik uçuruma düşen ve alev alan otobüste hayatta kalan tek kişi 8 yaşındaki bir çoçuk.

Güney Afrika'da Paskalya festivaline gidenleri taşıyan bir otobüs dağ geçidindeki köprüden düştü. Düştükten sonra alev alan otobüste bulunan 45 kişi hayatını kaybetti, 8 yaşındaki bir çocuk ağır yaralı olarak kurtarıldı.

Güney Afrika'nın kuzeyindeki Limpopo eyaletinde yetkililer, otobüsün Mmamatlakala köprüsünde 50 metrelik bir uçuruma yuvarlandığını söyledi.

Yetkililer arama çalışmalarının devam ettiğini, ancak birçok cesedin tanınmayacak şekilde yandığını bildirdi.

Güney Afrika'da meydana gelen otobüs kazasında en az 45 kişi hayatını kaybettiAP

Kazanın, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiği açıklandı.

Güney Afrika hükümeti, karayolu seyahatleri için özellikle yoğun ve tehlikeli bir dönem olan Paskalya tatili sırasında trafik kazalarına karşı her yıl uyarıda bulunuyor.

Geçen yıl Paskalya tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 200'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Siyonist Hıristiyan Kilisesi'nin merkezi Moria'da bulunuyor ve Paskalya haccı Güney Afrika ve komşu ülkelerden yüz binlerce insanı çekiyor.